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Субсидии на коммуналку: у кого возникнут проблемы с оформлением

1 июля 2023 07:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии на коммуналку – у кого возникнут проблемы с оформлением
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине семьям, тратящим на жилищно-коммунальные услуги более 15% дохода, оказывают государственную помощь в виде субсидий. Однако есть еще ряд критериев, кроме уровня материального состояния, влияющих на такое право.

Об этом рассказали Пенсионному фонду Украины (ПФУ).

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Когда субсидию получить проблематично

Так, жилищную субсидию не назначают гражданам, имеющим просроченный более чем на три месяца долг по уплате коммунуслуг. Речь идет о сумме, превышающей 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — сейчас это 680 гривен.

В таких случаях субсидию назначат при условии подтверждения уплаты задолженности или на основе заключенного соглашения о ее реструктуризации, или даже обжалования в суде.

Также субсидию не назначат в случае нарушения следующих требований:

  • общая площадь жилья не может превышать 130 кв. метров в квартире и 230 кв. метров — в доме;
  • член семьи в течение 12 месяцев перед назначением помощи совершил операцию на более чем 50 тыс. гривен;
  • у лица открыт депозитный банковский счет, где сумма превышает 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тыс. грн;
  • есть транспорт, которому менее пяти лет, или более двух единиц транспорта, из года выпуска которых прошло менее 15 лет (исключение — мопед и прицеп);
  • в составе семьи есть совершеннолетние не работающие и не имеющие статуса безработного или уровень среднемесячного дохода меньше минималки, или граждане, не уплачивающие ЕСВ в течение трех месяцев.

В то же время первое требование имеет исключения. Украинское законодательство позволяет некоторым категориям граждан получить субсидию на площадь жилья, превышающую норму. Ее предоставляют нетрудоспособным неработающим одиноким гражданам.

Речь идет о:

  • пенсионерах, которые получают пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или инвалидности;
  • гражданах, которым выплачивают соцпомощь, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью;
  • лиц, которым оказывают временную соцпомощь, неработающим, которые достигли пенсионного возраста, однако не получили права на пенсию;
  • граждан, не достигших совершеннолетия.

Также летом органы ПФУ начнут более тщательно проверять субсидиантов. Основанием для отказа в выплатах субсидий или сокращения размера станут:

  • обнаружены недостоверные данные о доходах и расходах членов семьи, указанных в декларации;
  • умолчание об изменениях в составе семьи;
  • неполная информация об имуществе, находящемся в собственности членов семьи.

В случае выявления нарушения, гражданам придется отдать часть средств, ведь будет считаться, что их начислили незаконно, или же часть переплаты могут вычислить из объема новой субсидии (не более 20%).

Больше о субсидиях

Напомним, в Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.

Также мы писали, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.

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