Субсидии на коммуналку: у кого возникнут проблемы с оформлением
В Украине семьям, тратящим на жилищно-коммунальные услуги более 15% дохода, оказывают государственную помощь в виде субсидий. Однако есть еще ряд критериев, кроме уровня материального состояния, влияющих на такое право.
Об этом рассказали Пенсионному фонду Украины (ПФУ).
Когда субсидию получить проблематично
Так, жилищную субсидию не назначают гражданам, имеющим просроченный более чем на три месяца долг по уплате коммунуслуг. Речь идет о сумме, превышающей 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — сейчас это 680 гривен.
В таких случаях субсидию назначат при условии подтверждения уплаты задолженности или на основе заключенного соглашения о ее реструктуризации, или даже обжалования в суде.
Также субсидию не назначат в случае нарушения следующих требований:
- общая площадь жилья не может превышать 130 кв. метров в квартире и 230 кв. метров — в доме;
- член семьи в течение 12 месяцев перед назначением помощи совершил операцию на более чем 50 тыс. гривен;
- у лица открыт депозитный банковский счет, где сумма превышает 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тыс. грн;
- есть транспорт, которому менее пяти лет, или более двух единиц транспорта, из года выпуска которых прошло менее 15 лет (исключение — мопед и прицеп);
- в составе семьи есть совершеннолетние не работающие и не имеющие статуса безработного или уровень среднемесячного дохода меньше минималки, или граждане, не уплачивающие ЕСВ в течение трех месяцев.
В то же время первое требование имеет исключения. Украинское законодательство позволяет некоторым категориям граждан получить субсидию на площадь жилья, превышающую норму. Ее предоставляют нетрудоспособным неработающим одиноким гражданам.
Речь идет о:
- пенсионерах, которые получают пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или инвалидности;
- гражданах, которым выплачивают соцпомощь, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью;
- лиц, которым оказывают временную соцпомощь, неработающим, которые достигли пенсионного возраста, однако не получили права на пенсию;
- граждан, не достигших совершеннолетия.
Также летом органы ПФУ начнут более тщательно проверять субсидиантов. Основанием для отказа в выплатах субсидий или сокращения размера станут:
- обнаружены недостоверные данные о доходах и расходах членов семьи, указанных в декларации;
- умолчание об изменениях в составе семьи;
- неполная информация об имуществе, находящемся в собственности членов семьи.
В случае выявления нарушения, гражданам придется отдать часть средств, ведь будет считаться, что их начислили незаконно, или же часть переплаты могут вычислить из объема новой субсидии (не более 20%).
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Напомним, в Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.
Также мы писали, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.