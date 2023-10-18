Субсидії в Україні — чи можуть оформити допомогу на опалювальний сезон безробітні

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні безробітні громадяни можуть розраховувати на надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно заздалегідь стати на облік у Центр зайнятості та мати офіційний статус безробітного.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Субсидія для безробітних

Як пояснюють фахівці, громадяни, які втратили роботу, зареєстровані у центрах зайнятості та одержують допомогу з безробіття, мають право звернутися та отримати субсидію не з урахуванням власного доходу за попередні пів року, а з урахуванням обсягу допомоги з безробіття, яку їм нараховували у попередні місяці.

"Якщо громадянин протягом періоду, за який під час призначення житлової субсидії враховуються доходи, не менше місяця був зареєстрований у Державній службі зайнятості як безробітний, житлову субсидію на домогосподарство буде призначено", — зазначають у ПФУ.

Відповідне питання регулює пункт 14 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", затверджене урядовою постановою від 21.10.1995 №848.

Зараз в Україні максимальний розмір виплат у зв'язку з безробіттям під час дії воєнного стану не може перевищує 6,7 тис. грн, а мінімальний підвищили на 500 грн, до 1,5 тис. грн. Допомогу виплачують залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перша половина строку — 100%; надалі — 50%. При цьому допомогу надають щонайбільше на 90 днів, однак є й винятки.

Як оформити субсидію безробітним

Для оформлення надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг потрібно:

стати на облік безробітних у Центрі зайнятості;

отримувати грошову допомогу з безробіття.

подати заяву на призначення субсидії через портал "Дія" чи в органах соцзахисту.

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Нагадаємо, експерти пояснили, чи може людина претендувати цього опалювального сезону на субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у разі, якщо було продане цінне майно. Все залежить від того, в який період відбулась угода, а громадянин отримав чималий одноразовий дохід.

Також ми писали, що Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.