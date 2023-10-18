Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комунальні послуги arrow Субсидії на опалювальний сезон: у ПФУ розповіли про допомогу безробітним arrow

Субсидії на опалювальний сезон: у ПФУ розповіли про допомогу безробітним

18 жовтня 2023 09:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — чи можуть оформити допомогу на опалювальний сезон безробітні
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні безробітні громадяни можуть розраховувати на надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно заздалегідь стати на облік у Центр зайнятості та мати офіційний статус безробітного.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Субсидія для безробітних

Як пояснюють фахівці, громадяни, які втратили роботу, зареєстровані у центрах зайнятості та одержують допомогу з безробіття, мають право звернутися та отримати субсидію не з урахуванням власного доходу за попередні пів року, а з урахуванням обсягу допомоги з безробіття, яку їм нараховували у попередні місяці.

"Якщо громадянин протягом періоду, за який під час призначення житлової субсидії враховуються доходи, не менше місяця був зареєстрований у Державній службі зайнятості як безробітний, житлову субсидію на домогосподарство буде призначено", — зазначають у ПФУ.

Відповідне питання регулює пункт 14 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", затверджене урядовою постановою від 21.10.1995 №848.

Зараз в Україні максимальний розмір виплат у зв'язку з безробіттям під час дії воєнного стану не може перевищує 6,7 тис. грн, а мінімальний підвищили на 500 грн, до 1,5 тис. грн. Допомогу виплачують залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перша половина строку — 100%; надалі — 50%. При цьому допомогу надають щонайбільше на 90 днів, однак є й винятки.

Як оформити субсидію безробітним

Для оформлення надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг потрібно:

  • стати на облік безробітних у Центрі зайнятості;
  • отримувати грошову допомогу з безробіття.
  • подати заяву на призначення субсидії через портал "Дія" чи в органах соцзахисту.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, експерти пояснили, чи може людина претендувати цього опалювального сезону на субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у разі, якщо було продане цінне майно. Все залежить від того, в який період відбулась угода, а громадянин отримав чималий одноразовий дохід.

Також ми писали, що Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі