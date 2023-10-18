Субсидии в Украине — могут ли оформить помощь на отопительный сезон безработные

Субсидии на отопительный сезон: в ПФУ рассказали о помощи безработным
В Украине безработные граждане могут рассчитывать на предоставление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно заранее встать на учет в Центр занятости и иметь официальный статус безработного.
Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Субсидия для безработных
Как объясняют специалисты, граждане, потерявшие работу, зарегистрированные в центрах занятости и получающие пособие по безработице, имеют право обратиться и получить субсидию не с учетом собственного дохода за предыдущие полгода, а с учетом объема пособия по безработице, которое им начисляли в предыдущие месяцы.
"Если гражданин в течение периода, за который во время назначения жилищной субсидии учитываются доходы, не менее месяца был зарегистрирован в Государственной службе занятости как безработный, жилищная субсидия на домохозяйство будет назначена", — отмечают в ПФУ.
Соответствующий вопрос регулируется пунктом 14 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденного правительственным постановлением от 21.10.1995 №848.
Сейчас в Украине максимальный размер выплат по безработице во время действия военного положения не может превышать 6,7 тыс. грн, а минимальный повысили на 500 грн, до 1,5 тыс. грн. Помощь выплачивают в зависимости от продолжительности безработицы в процентах до определенного размера: первая половина срока — 100%; в дальнейшем — 50%. При этом помощь оказывают максимум на 90 дней, однако есть и исключения.
Как оформить субсидию безработным
Для оформления предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг требуется:
- встать на учет безработных в Центре занятости;
- получать пособие по безработице.
- подать заявление на назначение субсидии через портал "Дія" или в органах соцзащиты.
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Напомним, эксперты объяснили, может ли человек претендовать в этом отопительном сезоне на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае, если было продано ценное имущество. Все зависит от того, в какой период произошло соглашение, а гражданин получил немалый одноразовый доход.
Также мы писали, что Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно.
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