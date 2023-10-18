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Субсидии на отопительный сезон: в ПФУ рассказали о помощи безработным

18 октября 2023 09:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — могут ли оформить помощь на отопительный сезон безработные
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине безработные граждане могут рассчитывать на предоставление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно заранее встать на учет в Центр занятости и иметь официальный статус безработного.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как объясняют специалисты, граждане, потерявшие работу, зарегистрированные в центрах занятости и получающие пособие по безработице, имеют право обратиться и получить субсидию не с учетом собственного дохода за предыдущие полгода, а с учетом объема пособия по безработице, которое им начисляли в предыдущие месяцы.

"Если гражданин в течение периода, за который во время назначения жилищной субсидии учитываются доходы, не менее месяца был зарегистрирован в Государственной службе занятости как безработный, жилищная субсидия на домохозяйство будет назначена", — отмечают в ПФУ.

Соответствующий вопрос регулируется пунктом 14 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденного правительственным постановлением от 21.10.1995 №848.

Сейчас в Украине максимальный размер выплат по безработице во время действия военного положения не может превышать 6,7 тыс. грн, а минимальный повысили на 500 грн, до 1,5 тыс. грн. Помощь выплачивают в зависимости от продолжительности безработицы в процентах до определенного размера: первая половина срока 100%; в дальнейшем 50%. При этом помощь оказывают максимум на 90 дней, однако есть и исключения.

Как оформить субсидию безработным

Для оформления предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг требуется:

  • встать на учет безработных в Центре занятости;
  • получать пособие по безработице.
  • подать заявление на назначение субсидии через портал "Дія" или в органах соцзащиты.

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Напомним, эксперты объяснили, может ли человек претендовать в этом отопительном сезоне на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае, если было продано ценное имущество. Все зависит от того, в какой период произошло соглашение, а гражданин получил немалый одноразовый доход.

Также мы писали, что Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно.

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