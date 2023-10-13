Помощь на оплату коммуналки — можно ли оформить субсидию и льготы одновременно

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида пособия одновременно.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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Разница между субсидией и льготами на коммуналку

Как отмечают в ПФУ, нередко рядовые граждане считают, что это одна и та же выплата, однако это не так. Это — два разных вида выплат.

Льготы

Льготой называют установленное законодательством преимущество, которое предоставляют определенным категориям граждан. Как пример, льготы имеют:

ветераны войны;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц;

пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС;

дети войны;

многодетные семьи;

другие уязвимые категории граждан.

При этом льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг (в зависимости от категории получателей) могут предоставлять как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Субсидии

Жилищной субсидией называют помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят самостоятельно оплачивать в полном объеме потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Помощь зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства. То есть, если есть действительно низкий доход, человек будет иметь право на жилищную субсидию.

Можно ли оформить льготу и субсидию одновременно

Как отмечают в фонде, несмотря на то, что льготы и жилищная субсидия — два разных вида выплат, оформить их одновременное получение нельзя.

Даже если человек подпадает под правила и той, и другой помощи.

"При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи", — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, в ряде украинских городов начинается отопительный сезон, в частности по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунальные услуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.

Также мы писали, что эксперты назвали экономически обоснованные тарифы жилищно-коммунальных услуг. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.