Жилищные субсидии — оказывают ли помощь при продаже ценного имущества

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Эксперты объяснили, может ли человек претендовать в этом отопительном сезоне на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае, если было продано ценное имущество. Все зависит от того, в какой период произошло соглашение, а гражданин получил немалый одноразовый доход.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Право на субсидии при продаже имущества

Как отмечают в ПФУ, с октября текущего года домохозяйства, желающие получить помощь, должны проинформировать об этом органы Пенсионного фонда. Для этого следует подать декларацию о доходах, полученных в первом-втором кварталах года.

Таким образом, если домохозяйство намерено сейчас продать имущество и получить не менее 100 тысяч гривен, соответствующая сумма дохода не повлияет на право назначения субсидии, ведь ее учтут позже.

"Доходы за ноябрь-декабрь 2023 года будут учтены при назначении жилищной субсидии в мае 2024 года", — сообщают в фонде.

Также в ПФУ напомнили об обязанности украинцев, уже получающих жилищную субсидию, в течение 30 календарных дней уведомить орган Пенсионного фонда об имущественных изменениях. По закону, если возникли обстоятельства, которые могут повлиять на предоставление субсидии, человек в обязательном порядке должен уведомлять об этом ПФУ. Как пример, если гражданин или кто-либо из его семьи получил одноразовый доход, размер которого превышает 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (67,1 тыс. гривен).

Не учитывают при этом получение целевой благотворительной помощи, оказанной на:

получение образования;

медицинских услуг;

преодоление последствий стихийного бедствия общегосударственного/местного характера, экологических, техногенных и других катастроф;

страховых выплат на медицинскую и социальную помощь;

наследство (недвижимое имущество или основная его часть);

гранта или стипендия для обучения.

Кто не сможет оформить субсидию

В частности, по действующему законодательству, человеку откажут в праве на субсидию, если:

за год в домохозяйстве была совершена операция на сумму более 50 тыс. гривен;

есть задолженность за более чем три месяца по оплате ЖКУ, и сумма более 680 гривен;

у кого-то в домохозяйстве есть в собственности больше одного жилого помещения (квартира/дом);

у кого-то в домохозяйстве открыт депозит или куплено ОВГЗ более чем на 100 тыс. гривен;

кто-то из домохозяйства в течение года провел операции по покупке безналичной и иностранной валюты, банковских металлов на сумму более 50 тыс. гривен.

Больше о коммуналке

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида пособия одновременно.

Также мы писали, что эксперты назвали экономически обоснованные тарифы жилищно-коммунальных услуг. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.