Субсидії в Україні — ПФУ розповів, за які періоди рахуватимуть доходи українців

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили деталі щодо розрахунку житлових субсидій. Зокрема, назвали, за які періоди братимуть доходи громадян для розрахунку та подальшого призначення допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Детальніше про розрахунок субсидії

У Фонді пояснили, що для розрахунку житлових субсидій як середньомісячний сукупний дохід громадян враховують наступні періоди:

коли субсидію призначають з початку неопалювального періоду — за третій та четвертий квартали попереднього календарного року;

якщо житлову субсидію призначають з початку опалювального сезону — за перший та другий квартали календарного року;

коли субсидію призначають не з початку опалювального чи неопалювального сезону — за два квартали, які передують місяцю перед місяцем звернення за призначенням допомоги з оплати ЖКП.

"Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік", — зауважили у ПФУ.

Як нараховують субсидію

За словами фахівців Пенсійного фонду, для призначення допомоги на оплату комунальних послуг кількість членів домогосподарства визначають на початку місяця, з якого призначається така виплата. Це регулює п.24 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", затверджене постановою Кабінету міністрів від 21 жовтня 1995 року № 848.

У разі, якщо сім'ї вже надають житлову субсидію, а, зокрема, у середині місяця сталися зміни і число зареєстрованих у домогосподарстві громадян скоротилося, то розрахунок субсидії у жовтні здійснюватимуть на основі попередніх даних. Тобто врахують проживання саме колишньої кількості членів домогосподарства.

Однак з наступного місяця виплату нададуть вже на основі нових даних. У таких випадках необхідно знову звертатися в органи ПФУ, писати нову заяву та подавати оновлену декларацію про власні доходи.

Більше про комуналку

Нагадаємо, раніше експерти озвучили перелік підстав для відмови у допомозі на оплату житлово-комунальних послуг. Існує близько 20 основних факторів, від яких залежить право на субсидію.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді пояснили, як нараховують житлову субсидію у разі змін у складі сім'ї. Йдеться про ситуації, коли зменшилась кількість зареєстрованих у домогосподарстві членів родини.