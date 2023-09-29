Субсидії в Україні — який буде розмір та хто отримає допомогу

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з жовтня поточного року громадянам перерахують абсолютно усі житлові субсидії. Розмір допомоги зросте, з огляду на зростання витрат на комуналку у зв'язку з опалювальним сезоном, його можна обрахувати самостійно.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Оформлення та перерахунок субсидії

Цього року українці можуть подавати заявки на оформлення житлової субсидії за спрощеними правилами, однак робити це мають право далеко не всі.

Так, як заявляють у ПФУ, декому з українців субсидії перерахують автоматично, іншим треба буде подавати документи повторно.

Це стосується випадків, коли у родині є переселенці, а число зареєстрованих членів відрізняється від фактичного, чи, наприклад, людина орендує житло. Тим громадянам, які до цього отримували субсидії, допомогу перепризначать автоматичному режимі.

Подати заявку можна на порталі Пенсійного фонду, у додатку ПФУ, у "Дії".

"Це не вимагає очікування в чергах, мінімізує людський фактор і ймовірність припущення помилок", — повідомили у фонді.

Як розрахувати розмір субсидії: формула та приклад

Цього року субсидії рахуватимуть з огляду на соціальні нормативи споживання. У жовтні на українців чекає нововведення: рахуватимуть, враховуючи дохід сім'ї, який отримувала за перші пів року. Якщо прибуток змінився, це вплине на кінцевий розмір виплати.

Під час розрахунку розміру субсидії необхідно скористатись такою формулою: треба додати доходи всіх членів родини за місяць та розділити суму на число осіб, щоб отримати розмір доходу на одну людину. Після чого потрібно розділити дохід на одну особу на прожитковий мінімум (на 1 січня цього року, коли людина подає заяву на субсидію). Потім потрібно поділити результат на два та помножити на 0.2, щоб отримати відсоток від доходу родини. Далі треба помножити відсоток на суму доходу родини, щоб отримати обов’язкову частину платежу. Сума грошей, яка залишиться після сплати обов’язкової частини і є субсидія, яку відшкодує держава.

Приклад підрахунку розміру субсидії

Джерело: kosht.media

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Нагадаємо, за доставку та розподіл газу можна платити менше. Для цього можна скористатися пільгою, що надається, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

Також ми писали, що в українському уряді заявили про готовність впроваджувати рекомендації Сполучених Штатів щодо лібералізації тарифів на природний газ та електричну енергію, тобто підвищувати ціни. Водночас експерти сумніваються, що коштів, передбачених на житлові субсидії, у такому випадку вистачить на всіх.