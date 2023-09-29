Субсидии в Украине — какой будет размер и кто получит помощь

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с октября текущего года гражданам пересчитают абсолютно все жилищные субсидии. Размер пособия вырастет, учитывая рост расходов на коммуналку в связи с отопительным сезоном, его можно вычислить самостоятельно.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Оформление и перерасчет субсидии

В этом году украинцы могут подавать заявки на оформление жилищной субсидии по упрощенным правилам, однако делать это вправе далеко не все.

Так, как заявляют в ПФУ, некоторым из украинцев субсидии будут пересчитаны автоматически, другим нужно будет подавать документы повторно.

Это касается случаев, когда в семье есть переселенцы, а число зарегистрированных членов отличается от фактического или, например, человек арендует жилье. Тем гражданам, которые до этого получали субсидии, помощь назначат в автоматическом режиме.

Подать заявку можно на портале Пенсионного фонда, в приложении ПФУ, в "Дії".

"Это не требует ожидания в очередях, минимизирует человеческий фактор и вероятность допущения ошибок", — сообщили в фонде.

Как рассчитать размер субсидии: формула и пример

В этом году субсидии будут считать с учетом социальных нормативов потребления. В октябре украинцев ждет нововведение: будут считать, учитывая доход семьи, который получала за первые полгода. Если прибыль изменилась, это повлияет на конечный размер выплаты.

При расчете размера субсидии необходимо воспользоваться следующей формулой: нужно добавить доходы всех членов семьи за месяц и разделить сумму на число лиц, чтобы получить размер дохода на одного человека. После чего нужно разделить доход на одного человека на прожиточный минимум (на 1 января этого года, когда человек подает заявление на субсидию). Затем нужно разделить результат на два и умножить на 0.2, чтобы получить процент дохода семьи. Далее следует умножить процент на сумму дохода семьи, чтобы получить обязательную часть платежа. Сумма денег, которая останется после уплаты обязательной части и есть субсидия, возмещенная государством.

Пример подсчета размера субсидии

Источник: kosht.media

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Напомним, за доставку и распределение газа можно платить меньше. Для этого можно воспользоваться предоставляемой льготой, если расход на месяц не превышает установленных социальных нормативов.

Также мы писали, что в украинском правительстве заявили о готовности внедрять рекомендации Соединенных Штатов по либерализации тарифов на природный газ и электрическую энергию, то есть повышать цены. В то же время, эксперты сомневаются, что средств, предусмотренных на жилищные субсидии, в таком случае хватит на всех.