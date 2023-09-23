Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комунальні послуги arrow Ціни за розподіл газу: з жовтня деякі українці зможуть платити менше arrow

Ціни за розподіл газу: з жовтня деякі українці зможуть платити менше

23 вересня 2023 22:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи за розподіл газу — з жовтня можна буде платити менше
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У жовтні 2023 року деяким українським споживачам можна буде платити менше за доставку газу. Тариф знизять для тих, хто не користується "блакитним паливом" чи користуються частково.

Про це повідомила пресслужба Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Читайте також:

Як зміниться тариф за доставку газу

Як зазначають у НКРЕКП, значно зменшиться річна замовлена потужність для споживачів побутового природного газу, частково чи повністю відрізана від постачання. Це у підсумку вплине на оплату послуг розподілу. Пов'язано це з відповідним рішенням Нацкомісії, що регулює процес енергетики та комунпослуг.

Вже наступного місяця щодо мінімальної замовленої ручної потужності враховуватимуть тільки наявність функціонального устаткування газу. При цьому воно не має бути опломбоване.

Питання встановлення мінімального рівня плати для домоволодіння, що частково чи повністю не користується "блакитним паливом", вирішуватиме виключно газорозподільна компанія. Відтак, плата буде встановлена в індивідуальному порядку. Водночас, зміни споживачі побачать у комунальних квитанціях з листопада поточного року.

 

тариф на газ
Джерело: НКРЕКП

Більше про газ

Нагадаємо, у НАК "Нафтогаз України" оцінили запаси природного газу перед майбутнім опалювальним сезоном. Також розповіли, що буде з тарифами взимку на енергоресурс для українців. За словами керівника комапнії Олексія Чернишова, цього року Україна завдяки нарощенню власного видобутку природного газу зможе забезпечити себе ресурсом взимку.

Також ми писали, що український уряд повернув газопостачальній компанії "Нафтогаз України" функції так званого постачальника "останньої надії". Компанія забезпечуватиме українців "блакитним паливом" весь період воєнного стану та ще упродовж пів року після його скасування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз