Тарифи за розподіл газу — з жовтня можна буде платити менше

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У жовтні 2023 року деяким українським споживачам можна буде платити менше за доставку газу. Тариф знизять для тих, хто не користується "блакитним паливом" чи користуються частково.

Про це повідомила пресслужба Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Як зміниться тариф за доставку газу

Як зазначають у НКРЕКП, значно зменшиться річна замовлена потужність для споживачів побутового природного газу, частково чи повністю відрізана від постачання. Це у підсумку вплине на оплату послуг розподілу. Пов'язано це з відповідним рішенням Нацкомісії, що регулює процес енергетики та комунпослуг.

Вже наступного місяця щодо мінімальної замовленої ручної потужності враховуватимуть тільки наявність функціонального устаткування газу. При цьому воно не має бути опломбоване.

Питання встановлення мінімального рівня плати для домоволодіння, що частково чи повністю не користується "блакитним паливом", вирішуватиме виключно газорозподільна компанія. Відтак, плата буде встановлена в індивідуальному порядку. Водночас, зміни споживачі побачать у комунальних квитанціях з листопада поточного року.

Джерело: НКРЕКП

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Нагадаємо, у НАК "Нафтогаз України" оцінили запаси природного газу перед майбутнім опалювальним сезоном. Також розповіли, що буде з тарифами взимку на енергоресурс для українців. За словами керівника комапнії Олексія Чернишова, цього року Україна завдяки нарощенню власного видобутку природного газу зможе забезпечити себе ресурсом взимку.

Також ми писали, що український уряд повернув газопостачальній компанії "Нафтогаз України" функції так званого постачальника "останньої надії". Компанія забезпечуватиме українців "блакитним паливом" весь період воєнного стану та ще упродовж пів року після його скасування.