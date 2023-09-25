Субсидії на оплату ЖКП — як зміниться допомога з 1 жовтня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У жовтні 2023 року українці отримуватимуть допомогу на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) значно більшого розміру. Відповідні зміни пов’язані з початком опалювального сезону, який стартує з початку жовтня по кінець квітня 2024 року.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Коли призначать субсидію на холодний період

Під час опалювального сезону громадяни споживатимуть значно більше енергоресурсів, тому зросте сума допомоги на оплату комунальних послуг.

Субсидію на холодний період надаватимуть, якщо плата за ЖКП у рамках встановлених соціальних норм перевищуватиме розмір обов’язкового відсотка платежу. Він є індивідуальним для домогосподарств та розраховують його за спеціальною формулою.

Як враховуватимуть доходи українців

Фахівці ПФУ під час розрахунку субсидії з жовтня поточного року враховуватимуть доходи членів домогосподарства за перший та другий квартали року.

Водночас доходи у вигляді пенсії враховуватимуть у розмірі пенсії, нарахованої за серпень.

Перепризначення субсидії на опалювальний період

Розрахунок житлових субсидій на опалювальний період 2023-2024 років здійснять в автоматичному режимі для всіх, кому призначили допомогу на неопалювальний період, а також тим, у кого сума субсидії становила 0,00 гривень (нульова).

Таким чином, громадянам, які вже отримують допомогу або яким у літній сезон призначили нульову субсидію, додатково звертатися за виплатами не потрібно.

Громадян можуть позбавити субсидії

Перед наданням допомоги фахівці промоніторять дані щодо громадян, за результатом чого можуть позбавити права субсидії. Це може статися у випадку:

наявності боргів з оплати ЖКП у більш ніж три місяці на понад 680 грн. Субсидію можуть призначити, якщо громадянин укладе угоду про реструктуризацію, сплатить борг, оскаржить заборгованість у судовому порядку;

неправдиві дані щодо розмірів власних доходів членів родини субсидіанта, куплені високовартісні товари чи послуги, отримані права власності на суму понад 50 тис. грн;

не повернуто державі субсидію, нараховану незаконно;

зміна місця проживання заявника. Допомогу не можна отримувати за місцем проживання та за місцем реєстрації субсидіанта одночасно;

субсидіант, якому призначили допомогу, сам звернувся із заявою про припинення її надання.

у разі смерті заявника.

Кому потрібно повторно подавати заяву

Водночас, деяким громадянам потрібно повторно подавати заяву на надання субсидії. Передбачені такі випадки:

людина не отримувала субсидію в неопалювальному сезоні;

у складі домогосподарства є переселенці;

члени домогосподарства винаймають житло;

число фактично проживаючих осіб у домогосподарстві менша за число зареєстрованих;

домогосподарство звернулось за призначенням субсидії на придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні у наступному році збільшиться кількість одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. З огляду на це, видатки на цю сферу суттєво збільшать.

Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.