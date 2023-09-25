Субсидии на оплату ЖКУ — как изменится помощь с 1 октября

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В октябре 2023 года украинцы будут получать пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) значительно большего размера. Соответствующие изменения связаны с началом отопительного сезона, который стартует с начала октября по конец апреля 2024 года.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Когда назначат субсидию на холодный период

Во время отопительного сезона граждане потребят значительно больше энергоресурсов, поэтому вырастет сумма пособия на оплату коммунальных услуг.

Субсидию на холодный период будут предоставлять, если плата за ЖКУ в рамках установленных социальных норм будет превышать размер обязательного процента платежа. Он индивидуален для домохозяйств и рассчитывают его по специальной формуле.

Как будут учитывать доходы украинцев

Специалисты ПФУ при расчете субсидии с октября текущего года будут учитывать доходы членов домохозяйства за первый и второй кварталы года.

В то же время доходы в виде пенсии будут учитываться в размере пенсии, начисленной за август.

Переназначение субсидии на отопительный период

Расчет жилищных субсидий на отопительный период 2023-2024 годов будет осуществлен в автоматическом режиме для всех, кому назначили пособие на неотапливаемый период, а также тем, у кого сумма субсидии составляла 0,00 гривен (нулевая).

Таким образом, гражданам, уже получающим помощь или которым в летний сезон назначили нулевую субсидию, дополнительно обращаться за выплатами не нужно.

Граждан могут лишить субсидии

Перед оказанием помощи специалисты будут мониторить данные по гражданам, по результату чего могут лишить права на субсидию. Это может произойти в случае:

наличия долгов по оплате ЖКУ в более чем три месяца на минимум 680 грн. Субсидию могут назначить, если гражданин заключит соглашение о реструктуризации, уплатит долг, обжалует задолженность в суде;

ложные данные о размерах собственных доходов и членов семьи субсидианта, куплены высокоценные товары или услуги, получено право собственности на сумму более 50 тыс. грн;

не возвращена государству субсидия, начисленная незаконно;

смена места жительства заявителя. Помощь нельзя получать по месту жительства и по месту регистрации субсидианта одновременно;

субсидиант, которому была назначена помощь, сам обратился с заявлением о прекращении ее предоставления.

в случае смерти заявителя.

Кому нужно повторно подавать заявление

В то же время некоторым гражданам нужно повторно подавать заявление на предоставление субсидии. Предусмотрены следующие случаи:

человек не получал субсидию в неотапливаемом сезоне;

в составе домохозяйства есть переселенцы;

члены домохозяйства снимают жилье;

число фактически проживающих лиц в домохозяйстве меньше числа зарегистрированных;

домохозяйство обратилось за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого, жидкого печного бытового топлива.

Больше о субсидиях

Напомним, в Украине в следующем году увеличится количество получателей жилищных субсидий и льгот по оплате коммунальных услуг. Учитывая это, расходы на эту сферу существенно увеличатся.

Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.