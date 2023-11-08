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Тариф на передачу электроэнергии может серьезно вырасти — чем это грозит

8 ноября 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы в Украине — подорожание электроэнергии серьезно ударит по экономике
Сотрудники сферы энергетики. Фото: NPC Ukrenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

НЭК "Укрэнерго" намерена существенно повысить тарифы на передачу электроэнергии и диспетчеризацию. Федерация работодателей, представляющая интересы предприятий, генерирующих 70% ВВП, предупредила о катастрофических последствиях реализации таких планов для украинской экономики.

Об этом говорится в обращении Федерации к Укрэнерго, НКРЭКУ, Минэкономики и Минэнерго, пишет Censor.net.

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Повысить тарифы планируют в 1,7 раза на передачу электроэнергии и вдвое — на диспетчеризацию.

По подсчетам Федерации, расходы отечественных предприятий только по статье "диспетчеризация электроэнергии" могут вырасти более чем на 18,2 млрд гривен.

В Федерации считают повышение цен необоснованным. Там отмечают, что дополнительное финансовое бремя, которое ляжет на плечи украинскому бизнесу в тяжелый период войны, чревато катастрофическими последствиями для украинской экономики. Страна и без того страдает из-за уничтожения инфраструктуры, логистических узлов, оборудования и ряда производственных комплексов предприятий.

"На фоне войны и острого дефицита энергоресурсов любые дополнительные факторы, приводящие к дальнейшему росту стоимости электроэнергии, будут оказывать негативное влияние на конкурентоспособность продукции украинской промышленности как в Украине, так и за рубежом", — говорится в обращении.

Там считают, что повышение тарифов неуместно, ведь в таких сложных условиях стабильность работы отечественной промышленности очень важна.

тарифы
Источник: Censor

Тарифы на диспетчеризацию и передачу электроэнергии повышали в последний раз год назад. Тогда регулятор утвердил повышение в три этапа за первое полугодие 2023-го. В результате тарифы изменились следующим образом:

  • на передачу электричества — на 40% больше;
  • за диспетчеризацию — на 54%.

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Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили клиентам, что делать в случае предоставления неправильных данных о потреблении природного газа. Ошибку можно исправить несколькими способами.

Также мы писали, что в отопительном сезоне 2023-2024 годов изменение тарифов на газ и теплоснабжение для бытовых потребителей не предполагается.

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