В НБУ розповіли про перегляд тарифів — коли очікувати змін

Підрахунок оплати за комунальні послуги. Фото: Безоплатна правова допомога

В Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.

Про це повідомляє НБУ.

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Підвищення тарифів на комунальні послуги

Уряд запровадив мораторій на зростання комунальних тарифів. За прогнозами Нацбанку він діятиме щонайменше до 2025 року, а ціни на опалення, гарячу воду та газ скоріш за все будуть підвищувати після його скасування.

"Адміністративну інфляцію буде стримувати дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання. Який, за припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році", — зазначають в НБУ.

Також в установі додали, що уникнути підвищення цін до ринкового рівня не вдасться. Відмова від підвищення тарифів на такий термін допоможе стримувати зростання цін, але, попри високу соціальну значущість тарифів, після скасування мораторію вартість тарифів неминуче переглядатимуть.

За інформацією НБУ, ціни будуть підвищувати поступово, в кілька етапів. Для населення в цей час будуть нараховувати субсидії. Наразі можуть підвищити ціни лише на холодне водопостачання та електроенергію, оскільки мораторій на ці комунальні послуги не поширюється.

Ціни на газ в Україні у листопаді

Вартість газопостачання не змінилась в порівнянні з минулим місяцем.

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн;

ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" — 7,96 грн;

ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" — 7,98 грн;

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" — 7,99 грн;

ТОВ "АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ" — 9,95 грн;

ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн;

ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" — 7,99 грн;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;

ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн;

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн;

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн.

У найбільшого постачальника газу в Україні компанії "Нафтогаз України" ціни не підвищуватимуться до кінця опалювального сезону.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поділився інформацією про те, що зараз 1,3 мільйона сімей у країні користуються державною підтримкою для сплати рахунків за житлово-комунальні послуги. У жовтні поточного року середній розмір цих виплат сягнув 760 гривень на сім'ю.

Мешканці багатоквартирних будинків можуть заощаджувати до 50% вартості опалення завдяки державній програмі "Енергодім". Про це повідомив директор державної установи "Фонд енергоефективності" Єгор Фаренюк.