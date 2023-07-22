Тарифи на воду — які будуть ціни після війни

Водопровідна вода в крані. Фото: google.com

В Україні після війни постане необхідність суттєвого підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Очікується, що ціни зростуть кількаразово.

Такий прогноз озвучили в Асоціації міст України.

Читайте також:

Що буде з цінами на воду

Як зазначив заступник виконавчого директора Асоціації міст Ярослав Рабошук, після скасування воєнного стану в країні галузь водопостачання вимагатиме серйозної підтримки, зважаючи на її критичний стан через низькі тарифи.

Експерт прогнозує, що українцям доведеться платити значно більше, оскільки зараз ціни не здатні покрити витрати за надання послуги.

"Після війни тарифи на воду доведеться підвищувати вдвічі чи втричі", — вважає заступник виконавчого директора Асоціації міст України.

Зокрема, він пояснив, чому уряд не підвищив тарифи на воду, тоді як ціни на електроенергію зросли з червня 2023 року.

За його словами, рішення щодо подорожчання води скасували, оскільки це могло б призвести до суттєвого збільшення видатків на житлові субсидії за умов і без того дефіцитного державного бюджету.

Водночас експерт переконаний, що тарифи на холодну воду підвищувати необхідно навіть на тлі війни, адже ситуація може дійти до того, що воду почнуть подавати погодинно.

Скасування рішення про підвищення тарифів

На початку липня 2023 року Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) скасувала ухвалене рішення про підвищення тарифів на холодну воду.

Так, тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня поточного року мали б зрости на близько 32%. Зараз за щомісячне використання у середньому 6,5 кубів води українці платять 194 грн/міс за тарифом 29,78 грн/куб.м, а з липня довелося б віддати 256 грн/міс (середній тариф міг би зрости 39,37 грн/куб.м). Тож, за воду довелося платити у середньому на 62 грн/міс більше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в асоціації водоканалів "Укрводоканалекологія" попереджають, що без додаткового фінансування через 2-3 місяці можливий колапс. Підприємства покладалися на майбутнє підвищення тарифів, а також покриття урядом різницю у цінах, однак зараз вже сім водоканалів не здатні сплачувати за електричну енергію.

Також ми писали, що голова Міністерства енергетики Герман Галущенко розповів, скільки українцям доведеться платити за електроенергію під час опалювального сезону. Також повідомив, коли можливе наступне підвищення цін.