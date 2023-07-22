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Тарифы на воду: эксперты спрогнозировали, какие будут цены после войны

22 июля 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на воду — какие будут цены после войны
Водопроводная вода в кране. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине после войны возникнет необходимость существенного повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что цены поднимутся в несколько раз.

Такой прогноз озвучили в Ассоциации городов Украины.

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Что будет с ценами на воду

Как отметил заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Ярослав Рабошук, после отмены военного положения в стране отрасль водоснабжения потребует серьезной поддержки, учитывая ее критическое состояние из-за низких тарифов.

Эксперт прогнозирует, что украинцам придется платить гораздо больше, поскольку сейчас цены не способны покрыть затраты на предоставление услуги.

"После войны тарифы на воду придется повышать в два или три раза", — считает заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины.

В частности, он объяснил, почему правительство не повысило тарифы на воду, в то время как цены на электроэнергию выросли с июня 2023 года.

По его словам, решение по удорожанию воды было отменено, поскольку это могло бы привести к существенному увеличению расходов на жилищные субсидии в условиях и без того дефицитного государственного бюджета.

В то же время, эксперт убежден, что тарифы на холодную воду повышать необходимо даже на фоне войны, ведь ситуация может дойти до того, что воду начнут подавать почасово.

Отмена решения о повышении тарифов

В начале июля 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), отменила принятое решение о повышении тарифов на холодную воду.

Так, тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля текущего года должны были вырасти на около 32%. Сейчас за ежемесячное использование в среднем 6,5 куба воды украинцы платят 194 грн/мес по тарифу 29,78 грн/куб.м, а с июля пришлось бы отдать 256 грн/мес (средний тариф мог бы вырасти 39,37 грн/куб.м). За воду пришлось платить в среднем на 62 грн/мес больше.

Что еще стоит знать

Напомним, в ассоциации водоканалов "Укрводоканалекология" предупреждают, что без дополнительного финансирования через 2-3 месяца возможен коллапс. Предприятия полагались на будущее повышение тарифов, а также покрытие правительством разницы в ценах, однако сейчас семь водоканалов уже не способны платить за электрическую энергию.

Также мы писали, что глава Министерства энергетики Герман Галущенко рассказал, сколько украинцам придется платить за электроэнергию во время отопительного сезона. Также сообщил, когда возможно последующее повышение цен.

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