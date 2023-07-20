Тарифи на електрику — скільки українцям доведеться платити взимку

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Голова Міністерства енергетики Герман Галущенко розповів, скільки українцям доведеться платити за електроенергію під час опалювального сезону. Також повідомив, коли можливе наступне підвищення цін.

Про це Галущенко заявив під час загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

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За словами міністра, в Україні з червня поточного року підвищили тарифи на електрику для населення, і планів стосовно чергової зміни цін до закінчення опалювального сезону немає. Відтак, українці платитимуть єдиний тариф на електричну енергію — 2,64 гривні за кожен кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання ресурсу, щонайменше до березня наступного року.

Галущенко зазначив, що навіть це підвищення тарифу на електрику не вирішило всіх проблем, і нові розцінки продовжують бути пільговими. Хоч насправді ринкова ціна на електрику удвічі вища, держава надалі дотуватиме тариф.

Він нагадав, що підвищення цін на світло було необхідністю, адже всі розрахунки говорили про неможливість повноцінного відновлення системи до зими, проведення ремонтної кампанії та підтримки енергогенерації.

Попри зростання тарифу, є способи уникнути додаткових витрат під час споживання електроенергії. Зокрема, йдеться про використання двозонних та тризонних тарифів. Двотарифний працює як "день — ніч", де ресурс коштує вдень дорожче, а вночі дешевше. Водночас тритарифний лічильник дозволяє платити менше в непіковий час споживання, а більше — у піковий.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які розраховують на допомогу держави в оплаті житлово-комунальних послуг, скаржаться на затримки виплат. Також повідомляють, що під час повторної подачі заявки на субсидію чекати доводиться довше, ніж зазвичай.

Також ми писали, що частина українців має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Оформити її можуть виключно найбільш вразливі категорії населення.