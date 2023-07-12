Заморожені тарифи в Україні: через 2-3 місяці на водоканали чекає колапс
В Україні заморозили тарифи на водопостачання та водовідведення для населення, однак проблеми в галузі залишились. В асоціації водоканалів "Укрводоканалекологія" попереджають, що без додаткового фінансування через 2-3 місяці можливий колапс.
Про це повідомив президент асоціації Дмитро Новицький для українських ЗМІ.
Загрози від недофінансування водоканалів
За словами президента "Укрводоканалекології", підприємства покладалися на майбутнє підвищення тарифів, а також покриття урядом різницю у цінах, однак зараз вже сім водоканалів не здатні сплачувати за електричну енергію. Через дефіцит коштів економлять на сплаті електричної енергії. Саме це і дозволить проіснувати в такому режимі кілька місяців.
Влада мусить за цей час вирішити питання з нестачею фінансів, адже від нормального функціонування водопостачальних підприємств залежить також безпека країни.
"При бомбардуваннях треба гасити пожежі. А чим гасити, якщо в мережі немає води? Водовозками не навозишся. Я впевнений, що уряд знайде рішення. Ми ще 2-3 місяці протягнемо якось", — пояснив Дмитро Новицький.
Також він натякнув про необхідність ринкових цін. Витрати водоканалів майже однакові, проте тарифи у Європі значно вищі.
В Україні середній тариф становить 0,8 євро за кубічний метр, а в деяких водоканалах — 1 євро. Тоді як за кордоном немає ціни менше 3 євро. У низці країн — 4, 5, 6 євро.
Скасування рішення про підвищення тарифів
Днями Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала щойно ухвалене рішення про підвищення тарифів на холодну воду.
Так, тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня поточного року мали зрости на близько 32%. Зараз регулятор веде переговори з Кабінетом міністрів України про компенсацію витрат для водоканалів.
Більше про тарифи
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не погоджено з Кабміном. За його словами, відбудуться консультації щодо його перегляду.
Також ми писали, що Національну комісію з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Кабінет міністрів України (КМУ) закликають знизити заплановане підвищення цін ("прайс-кепи") на електричну енергію. Інакше — це загрожує скороченням виробництва у промисловості.