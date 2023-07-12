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Заморожені тарифи в Україні: через 2-3 місяці на водоканали чекає колапс

12 липня 2023 05:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи в Україні — через 2-3 місяці на водоканали чекає колапс
Водопровідна вода. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні заморозили тарифи на водопостачання та водовідведення для населення, однак проблеми в галузі залишились. В асоціації водоканалів "Укрводоканалекологія" попереджають, що без додаткового фінансування через 2-3 місяці можливий колапс.

Про це повідомив президент асоціації Дмитро Новицький для українських ЗМІ.

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За словами президента "Укрводоканалекології", підприємства покладалися на майбутнє підвищення тарифів, а також покриття урядом різницю у цінах, однак зараз вже сім водоканалів не здатні сплачувати за електричну енергію. Через дефіцит коштів економлять на сплаті електричної енергії. Саме це і дозволить проіснувати в такому режимі кілька місяців.

Влада мусить за цей час вирішити питання з нестачею фінансів, адже від нормального функціонування водопостачальних підприємств залежить також безпека країни.

"При бомбардуваннях треба гасити пожежі. А чим гасити, якщо в мережі немає води? Водовозками не навозишся. Я впевнений, що уряд знайде рішення. Ми ще 2-3 місяці протягнемо якось", — пояснив Дмитро Новицький.

Також він натякнув про необхідність ринкових цін. Витрати водоканалів майже однакові, проте тарифи у Європі значно вищі.

В Україні середній тариф становить 0,8 євро за кубічний метр, а в деяких водоканалах — 1 євро. Тоді як за кордоном немає ціни менше 3 євро. У низці країн — 4, 5, 6 євро.

Скасування рішення про підвищення тарифів

Днями Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала щойно ухвалене рішення про підвищення тарифів на холодну воду.

Так, тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня поточного року мали зрости на близько 32%. Зараз регулятор веде переговори з Кабінетом міністрів України про компенсацію витрат для водоканалів.

Більше про тарифи

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не погоджено з Кабміном. За його словами, відбудуться консультації щодо його перегляду. 

Також ми писали, що Національну комісію з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Кабінет міністрів України (КМУ) закликають знизити заплановане підвищення цін ("прайс-кепи") на електричну енергію. Інакше — це загрожує скороченням виробництва у промисловості.

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