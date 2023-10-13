Цены на коммунальные услуги — какие будут тарифы зимой 2023-2024

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ряде украинских городов начинается отопительный сезон, в частности по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунальные услуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на природный газ, тепло, водоснабжение и электричество зимой 2023-2024.

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Какие будут тарифы на газ и тепло

Осенью Соединенные Штаты направили украинским властям рекомендации, где речь идет о необходимости повышения тарифов на газ и электроэнергию. На реализацию либерализации рынков газа и электричества отводят один год.

Однако украинское правительство заверило, что до конца военного положения тарифы останутся неизменными. Так, по словам премьера Дениса Шмыгаля, по меньшей мере, в первом квартале 2024 года газ для населения останется стабильным по стоимости и обойдется в 7,96 грн за куб. м.

Подобные перспективы у тарифов также на теплоснабжение. Прогнозируется, что отпускная цена тепла для бытовых потребителей будет на уровне 7,42 тыс. грн за тыс. куб. м.

Стоимость электроэнергии и воды

Что касается тарифов на электричество, то в стране их повысили в июне и пока менять не будут, уверяют в Министерстве энергетики. Ожидается, что до весны стоимость электричества останется на уровне 2,64 грн за кВт/ч.

В домохозяйствах с двухзонными счетчиками за свет тарифы следующие:

ночное время — 1,32 грн;

дневное время — 2,64 грн.

Цены на водоснабжение

Также стоимость воды и водоснабжения должна остаться неизменной.

Попытка регулятора повысить ее более чем на 30% в июле этого года встретила жесткую критику правительства и президента и была отменена. Следовательно, украинцы будут платить зимой за воду по старым тарифам.

Больше о коммуналке

Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.

Также мы писали, когда в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.