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Ціни на комуналку змінилися: які тепер суми у платіжках

15 вересня 2023 07:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на комуналку — як змінилися суми у платіжках за рік
Комунальні квитанції. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні змінилися суми у житлово-комунальних платіжках, попри мораторій на низку послуг. Рік тому суми були менші приблизно на 14%.

Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики.

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Як подорожчали комунальні послуги

За інформацією Держстату, за період із серпня 2022-го по серпень 2023 року подорожчали практично всі комунальні послуги. Загалом вартість послуг ЖКГ зросла на 14,2%, найбільше підвищився тариф на електричну енергію — на 69,7%. З червня поточного року українські споживачі платять за ресурс 2,64 грн/кВт-год.

Також українцям доводиться платити більше за послугу з прибирання сміття — суми на 13,8% вищі. Решта послуг подорожчали менше 10%:

  • послуги з каналізації — на 0,7%;
  • послуги з водопостачання — на 0,8%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками — на 2,7%;
  • послуги з утримання та ремонту житла — на 7,5%.

Водночас вартість природного газу не змінилася — цей тариф майже для всіх громадян Нафтогаз встановив на рівні 7,96 грн/м. куб. Послуга з опалення та гаряча вода навіть коштують менше — на 0,2%.

 

тарифи
Джерело: Держстат

Прогнози щодо тарифів взимку

В уряді запевняють, що ціни на комунальні послуги не змінюватимуться до завершення опалювального сезону. Відтак, можна не перейматися за можливе подорожчання послуг щонайменше до квітня 2024 року.

Стабільність тарифів забезпечується дією покладених спеціальних обов'язків на учасників на ринку газу. Завдяки чому постачальники тепла отримають ресурс за фіксованою ціною 7,4 гривні за куб. м.

Більше про тарифи

Нагадаємо, в Україні на тлі війни у деяких містах фахівці комунального господарства не можуть вчасно здійснити перевірки приладів обліку громадян. Через що мають намір просити уряд змістити терміни їх проведення.

Також повідомлялося, що хоч на початку літа в Україні підвищили тариф на електричну енергію до 2,64 гривні за кіловат-годину, однак у споживачів залишилася можливість платити за цю житлово-комунальну послугу удвічі менше.

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