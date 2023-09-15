Тарифы на коммуналку — как изменились суммы в платежках за год

Коммунальные квитанции. Фото: Новини. LIVE

В Украине изменились суммы в жилищно-коммунальных платежках, несмотря на мораторий на ряд услуг. Год назад суммы были меньше приблизительно на 14%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Как подорожали коммунальные услуги

По информации Госстата, за период с августа 2022-го по август 2023 года подорожали практически все коммунальные услуги. В целом стоимость услуг ЖКХ выросла на 14,2%, больше всего повысился тариф на электрическую энергию — на 69,7%. С июня текущего года украинские потребители платят за ресурс 2,64 грн/кВт-ч.

Также украинцам приходится платить больше за услугу по уборке мусора — суммы на 13,8% выше. Остальные услуги подорожали менее 10%:

услуги канализации — на 0,7%;

услуги по водоснабжению — на 0,8%;

услуги по управлению многоквартирными домами — на 2,7%;

услуги по содержанию и ремонту жилья — на 7,5%.

В то же время стоимость природного газа не изменилась — этот тариф почти для всех граждан Нафтогаз установил на уровне 7,96 грн/м. куб. Услуга отопления и горячая вода даже стоят меньше — на 0,2%.

Источник: Госстат

Прогнозы по тарифам зимой

В правительстве уверяют, что цены на коммунальные услуги не будут меняться до завершения отопительного сезона. Следовательно, можно не беспокоиться о возможном удорожании услуг по меньшей мере до апреля 2024 года.

Стабильность тарифов обеспечивается действием возложенных особых обязанностей на участников на рынке газа. Благодаря чему поставщики тепла получат ресурс по фиксированной цене 7,4 гривны за куб. м.

Больше о тарифах

Напомним, в Украине на фоне войны в некоторых городах специалисты коммунального хозяйства не могут своевременно провести проверку приборов учета граждан. В этой связи намерены просить правительство сместить сроки их проведения.

Также сообщалось, что хоть в начале лета в Украине повысили тариф на электрическую энергию до 2,64 гривны за киловатт-час, однако у потребителей осталась возможность платить за жилищно-коммунальную услугу вдвое меньше.