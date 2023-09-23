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Цены за распределение газа: с октября некоторые украинцы смогут платить меньше

23 сентября 2023 22:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы за распределение газа — с октября можно будет платить меньше
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В октябре 2023 года некоторым украинским потребителям можно будет платить меньше за доставку газа. Тариф снизят для тех, кто не пользуется "голубым топливом" или частично пользуется.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Как изменится тариф за доставку газа

Как отмечают в НКРЭКУ, значительно уменьшится годовая заказанная мощность для потребителей бытового природного газа, частично или полностью отрезанная от поставок. Это в итоге повлияет на оплату услуг распределения. Связано это с соответствующим решением Национальной комиссии, регулирующей процесс энергетики и коммунуслуг.

Уже в следующем месяце по минимальной заказной ручной мощности будет учитываться только наличие функционального оборудования газа. При этом оно не должно быть опломбировано.

Вопрос установления минимального уровня платы для домовладения, частично или полностью не пользующегося "голубым топливом", будет решать исключительно газораспределительная компания. Следовательно, плата будет установлена в индивидуальном порядке. В то же время изменения потребители увидят в коммунальных квитанциях с ноября текущего года.

 

тариф на газ
Источник: НКРЭКУ

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Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" оценили запасы природного газа перед предстоящим отопительным сезоном. Также рассказали, что будет с тарифами зимой на энергоресурс для украинцев. По словам руководителя компании Алексея Чернышева, в этом году Украина благодаря наращиванию собственной добычи природного газа сможет обеспечить себя ресурсом зимой.

Также мы писали, что украинское правительство вернуло газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды". Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.

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