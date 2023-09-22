Тарифи в Україні — Нафтогаз розповів, які будуть ціни та чи вистачить газу взимку

Голова правління НАК Олексій Чернишов. Фото: naftogaz.com

У НАК "Нафтогаз України" оцінили запаси природного газу перед майбутнім опалювальним сезоном. Також розповіли, що буде з тарифами взимку на енергоресурс для українців.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов під час ефіру телемарафону "Єдині новини".

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Підготовка до зими

За словами Олексія Чернишова, цього року Україна завдяки нарощенню власного видобутку природного газу зможе забезпечити себе ресурсом взимку. З 2014 року позбавилися залежності від російського газу, однак весь час купували реверсом з націнками у західних партнерів той самий російський газ. Цьогоріч імпорту "блакитного палива" не планують.

"Ми цього року не плануємо жодного імпорту із інших країн для забезпечення проходження зими, за винятком непередбачуваних ситуацій, до яких ми також готуємось", — наголосив очільник Нафтогазу.

Посадовець також зазначив, що група Нафтогаз цьогоріч демонструє найвищі темпи буріння за останні 15 років. Починаючи з початку року запустили в роботу 54 нових свердловин, наростили добовий видобуток на 3,7 млн кубічних метрів порівняно з вереснем 2022 року. Загальний показник видобутку по країні сягнув до 52,7 млн кубометрів газу на добу.

Також група Нафтогаз досягла показника, виконавши план, поставлений урядом до 1 листопада в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року, достроково. Йдеться про розпорядження, за яким необхідно було створити запаси у підземних газосховищах у розмірі 14,7 млрд куб. м. Саме такої кількості має вистачити для проходження холодного періоду. Зокрема, з урахуванням затрат для додаткової генерації електроенергії.

Що буде з тарифами взимку

Ціни на природний газ до кінця зими в країні залишатимуться незмінними для населення та теплокомунальних підприємств.

"Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому я маю заспокоїти населення в цьому відношенні, а також міста і підприємства Теплокомуненерго", — пояснив він.

Оскільки Україна входить в осінньо-зимовий сезон з достатньою кількістю ресурсу у підземних сховищах, то збережеться стабільна цінова політика.

Українці надалі купуватимуть паливо за ціною 7,96 гривні за кубічний метр, тепловиробники — за ціною 7,42 гривні.

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Нагадаємо, український уряд повернув газопостачальній компанії "Нафтогаз України" функції так званого постачальника "останньої надії". Компанія забезпечуватиме українців "блакитним паливом" весь період воєнного стану та ще упродовж пів року після його скасування.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня і до 31 грудня 2023 року діє новий тариф на електричну енергію для населення. Ймовірно, що з 1 січня 2024 року тариф може подорожчати.