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У Нафтогазі дали відповідь, чи будуть платіжки вищими восени

15 липня 2023 12:53
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У Нафтогазі дали відповідь, чи будуть платіжки вищими восени
Скільки українці платитимуть за газ восени? Фото: Новини.LIVE
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Компанія "Нафтогаз" продовжила дію тарифу "Фіксований" на найближчий опалювальний сезон. А це означає, що ціни не підвищуватимуть, принаймні до 1 травня 2024 року.

Про це повідомили на сайті Нафтогазу.

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"Нафтогаз України" забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Тариф діє з 1 травня 2023 року до 1 травня 2024 року включно. 

"Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Також голова правління "Нафтогазу" наголосив, що компанія регулярно сплачує  податки до державного бюджету, а отже, вчасна оплата послуг — це підтримка України.

Нагадаємо, у червні українці отримали платіжки за газ із заборгованостями. У чому причина додаткових нарахувань, дізнавайтесь у матеріалі

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