У Нафтогазі дали відповідь, чи будуть платіжки вищими восени
Компанія "Нафтогаз" продовжила дію тарифу "Фіксований" на найближчий опалювальний сезон. А це означає, що ціни не підвищуватимуть, принаймні до 1 травня 2024 року.
Про це повідомили на сайті Нафтогазу.
На яких користувачів розповсюджується новий тариф?
"Нафтогаз України" забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Тариф діє з 1 травня 2023 року до 1 травня 2024 року включно.
"Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Також голова правління "Нафтогазу" наголосив, що компанія регулярно сплачує податки до державного бюджету, а отже, вчасна оплата послуг — це підтримка України.
Нагадаємо, у червні українці отримали платіжки за газ із заборгованостями. У чому причина додаткових нарахувань, дізнавайтесь у матеріалі.