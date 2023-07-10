Українці отримали рахунки за газ з боргами: в чому причина

Платіжки за комунальні послуги та гроші. Фото: google

За червень українці отримали рахунки за газ з боргами. Люди у мережі не розуміють у чому справа і почали скаржитися під дописом газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Допис і коментарі компанії Нафтогаз України" можна переглянути на їх офіційній сторінці у Facebook.

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Українці зазначають, що навіть попри своєчасну передачу показників лічильника, платіжки все одно прийшли з нарахуваннями.

Виявляється, що деякі споживачі передають показники старому постачальнику облгаз. В той час як новий власник "Нафтогаз" бере для розрахунку інші показники.

Водночас у компанії відповіли клієнтам. Там попросили українців надати номер особового рахунку для з’ясування ситуації, що склалась.

Коментар від представників компанії. Фото: скриншот

Як отримати рахунок за газ через чатбот

У компанії також пояснили та оприлюднили відео-інструкцію, як можна отримати рахунок на газ через чатбот.

Нагадаємо, раніше ми писали, як отримати знижку на оплату послуг "Нафтогазу". Для отримання акції людям потрібно виконати певні умови.

Також ми писали, що в Україні упродовж восьми місяців знижується вартість природного газу. У травні поточного року "блакитне паливо" подешевшало на 22,4%.