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Українці отримали рахунки за газ з боргами: в чому причина

10 липня 2023 18:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Українці отримали рахунки за газ з боргами: в чому причина
Платіжки за комунальні послуги та гроші. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За червень українці отримали рахунки за газ з боргами. Люди у мережі не розуміють у чому справа і почали скаржитися під дописом газопостачальної компанії "Нафтогаз України". 

Допис і коментарі компанії Нафтогаз України" можна переглянути на їх офіційній сторінці у Facebook.

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Українці зазначають, що навіть попри своєчасну передачу показників лічильника, платіжки все одно прийшли з нарахуваннями. 

Виявляється, що деякі споживачі передають показники старому постачальнику облгаз. В той час як новий власник  "Нафтогаз" бере для розрахунку інші показники.

Водночас у компанії відповіли клієнтам. Там попросили українців надати номер особового рахунку для з’ясування ситуації, що склалась. 

 

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Коментар від представників компанії. Фото: скриншот

Як отримати рахунок за газ через чатбот

У компанії також пояснили та оприлюднили відео-інструкцію, як можна отримати рахунок на газ через чатбот.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, як отримати знижку на оплату послуг "Нафтогазу". Для отримання акції людям потрібно виконати певні умови.

Також ми писали, що в Україні упродовж восьми місяців знижується вартість природного газу. У травні поточного року "блакитне паливо" подешевшало на 22,4%.

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