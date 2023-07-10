Українці отримали рахунки за газ з боргами: в чому причина
За червень українці отримали рахунки за газ з боргами. Люди у мережі не розуміють у чому справа і почали скаржитися під дописом газопостачальної компанії "Нафтогаз України".
Допис і коментарі компанії Нафтогаз України" можна переглянути на їх офіційній сторінці у Facebook.
Причина боргів за газ
Українці зазначають, що навіть попри своєчасну передачу показників лічильника, платіжки все одно прийшли з нарахуваннями.
Виявляється, що деякі споживачі передають показники старому постачальнику облгаз. В той час як новий власник "Нафтогаз" бере для розрахунку інші показники.
Водночас у компанії відповіли клієнтам. Там попросили українців надати номер особового рахунку для з’ясування ситуації, що склалась.
Як отримати рахунок за газ через чатбот
У компанії також пояснили та оприлюднили відео-інструкцію, як можна отримати рахунок на газ через чатбот.
Нагадаємо, раніше ми писали, як отримати знижку на оплату послуг "Нафтогазу". Для отримання акції людям потрібно виконати певні умови.
Також ми писали, що в Україні упродовж восьми місяців знижується вартість природного газу. У травні поточного року "блакитне паливо" подешевшало на 22,4%.