В Нафтогазе дали ответ, будут ли платежки выше осенью

Сколько украинцы будут платить за газ осенью? Фото: Новости.

Компания " Нафтогаз " продлила действие тарифа "Фиксированный" на ближайший отопительный сезон. А это значит, что цены не будут повышаться, по крайней мере, до 1 мая 2024 года.

Об этом сообщили на сайте Нафтогаза .

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"Нафтогаз Украины" обеспечивает газом более 12,4 млн. украинских домохозяйств. Все эти клиенты получают газ в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Тариф действует с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года включительно.

"Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Также председатель правления "Нафтогаза" подчеркнул, что компания регулярно платит налоги в государственный бюджет, а значит, своевременная оплата услуг — это поддержка Украины.

Напомним, в июне украинцы получили платежи за газ с задолженностями. В чем причина дополнительных начислений узнайте в материале.