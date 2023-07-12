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Нафтогаз відзвітував про прибутки та стан газовидобутку

12 липня 2023 10:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз відзвітував про прибутки та стан газовидобутку
Працівник Нафтогазу. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

НАК "Нафтогаз України" вдалося вийти на прибуток у першому кварталі поточного року, тоді як минулого року фіксували чистий збиток. Також компанія рекордно наростила газовидобуток.

 Про це інформує пресцентр Нафтогазу.

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Результати діяльності Нафтогазу

Як зазначають у пресслужбі, компанія отримала 7,7 млрд грн чистого прибутку. Тоді як у першому кварталі минулого року було 24,6 млрд грн чистого збитку.

Згідно з консолідованою фінансовою звітністю групи "Нафтогаз", за перший квартал року обсяг операційного прибутку становив 3,4 млрд грн. Тоді як торік констатували 57 млрд грн збитку.

У компанії зауважили, що чисті операційні прибутки фіксують за всіма основними звітними сегментами.

Скорочення боргів споживачів

Підприємствам групи, що постачають природний газ також покращили рівень зборів коштів за поставлений ресурс. Фінансовий результат теж поліпшився: порівняно зі збитками за перший квартал 2022 року у 33 млрд грн, збитки цьогоріч становили тільки 6,3 млрд грн.

У січні-березні сплатили податків на суму 26 млрд грн до бюджету.

Видобуток газу

Також у Нафтогазі повідомили про рекордний піврічний показник з видобутку природного газу за останні 15 років. Укрбургаз пробурив близько 157 тис. метрів. Зокрема, у квітні побито рекорд з місячної проходки — 32,4 тис. метрів.

Нафтогаз
Джерело: Нафтогаз

Загалом Нафтогаз розраховує цього року виключно на власний газ, імпорту не буде. Компанія сподівається наростити власний газовидобуток на 1 мільярд куб. м.

Більше про Нафтогаз

Нагадаємо, у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як діяти українцям, щоб в майбутньому уникнути цифр "із повітря".

Також у компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.

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