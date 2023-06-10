У Нафтогазі надають знижки на газ: хто може отримати

Платіжки за надання комунальних послуг. Фото: УНІАН

Клієнти Нафтогазу мають можливість отримати знижку на газ. Йдеться про знижку у розмірі одного відсотка.

Що для цього треба зробити споживачам, розповіли на сайті компанії.

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У компанії повідомили: ті споживачі, які встигнуть сплатити рахунок в особистому кабінеті або через чат до 15 числа поточного місяця, отримають знижку в розмірі один відсоток при оплаті наступного місяця.

Знижка надаватиметься за таких умов:

за газ потрібно платити регулярно, щоб не було заборгованості;

оплату здійснювати у розмірі 100% вартості газу до 15 числа кожного місяця.

Новини.LIVE писали, що у Нафтогазі раніше озвучили вартість"блакитного палива" для населення на рік. У компанії не мають наміру порушувати мораторій, встановлений на час воєнного стану в країні. Для побутових клієнтів вартість залишиться незмінною — 7,96 грн за кубометр до 1 травня 2024 року включно.

Нагадаємо, у низці регіонів можуть суттєво зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Зокрема, жителі столиці будуть змушені платити не 30,38, а 40,46 гривні за один кубічний метр.