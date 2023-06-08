Ціни на газ падають — у Мінекономіки озвучили фактичну вартість

Працівник Нафтогазу України. Фото: google.com

В Україні упродовж восьми місяців знижується вартість природного газу. У травні поточного року "блакитне паливо" подешевшало на 22,4%.

Про це передає Міністерство економіки України.

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Середня ціна газу

Як зазначають у відомстві, минулого місяця газ коштував 11,163 тисячі гривень за одну тисячу кубічних метрів без ПДВ.

Середню вартість газу розраховують за формулою згідно з вимогами Податкового кодексу щодо рентної плати за користування надрами.

За даними Міністерства, середня ціна опустилась до мінімуму з початку розрахунку відповідного показника у березні минулого року. Вартість впала фактично утричі за рік. Минулого травня газ коштував 31,17 тис. гривень за одну тисячу кубів без ПДВ.

"Обчислено фактичну ціну реалізації для газу природного, видобутого в Україні з 1 серпня 2022 року, що видобувається платниками рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, яка на травень 2023 року становить 11 163,77 грн за 1 тис. м3", — йдеться у повідомленні.

Вартість газу для населення

У Нафтогазі раніше озвучили вартість"блакитного палива" для населення на рік. У компанії не мають наміру порушувати мораторій, встановлений на час воєнного стану в країні. Для побутових клієнтів вартість залишиться незмінною — 7,96 грн за кубометр до 1 травня 2024 року включно.

Раніше у Нафтогазі розповіли про плани на 2023 рік. Мають намір припинити закупівлі газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку хочуть виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.

Так, цього року планують наростити видобуток "блакитного палива" на 8%, приватні компанії — на 16%, але в умовах заборони експорту. Збільшити обсяг видобутку вітчизняного газу хотіли на 1 млрд куб. м.

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Нагадаємо, російські масовані ракетні удари пошкодили понад триста об’єктів з видобутку "блакитного палива". За попередніми оцінками, втрачено газовидобувних потужностей на приблизно 700 млн доларів.

Також ми писали, що Нафтогаз у рамках озвучених планів обійтися без імпортного природного газу під час опалювального сезону 2023/24 — запустив нову потужну свердловину на сході країни. Цьогоріч там мають намір пробурити ще п'ять нових.