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Тарифи на воду у регіонах суттєво зростуть: які будуть ціни у червні

9 червня 2023 23:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на воду у регіонах суттєво зростуть — які ціни будуть у червні
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У низці регіонів можуть суттєво зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Зокрема, жителі столиці будуть змушені платити не 30,38, а 40,46 гривні за один кубічний метр.

Про це свідчить інформація на сайті Нацкомісії з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Як зміняться тарифи на воду

Нацкомісія планувала підвищити тарифи на воду з 1 червня, проте ухвалили рішення перенести засідання до 14 червня. Регулятор опублікував обґрунтування підвищення тарифів для населення.

На зміну тарифів вплинули такі фактори:
- зменшилися обсяги реалізації, що були враховані у чинних тарифах, а саме:

  • на 2 031,60 тис. куб, або на 10,43 % з централізованого водопостачання;
  • на 1 296,22 тис. куб, або на 7,48 % з централізованого водовідведення.

- збільшилися витрати з електроенергії:

  • на 13,05 % з централізованого водопостачання;
  • на 12,77 % з централізованого водовідведення.

- зросли витрати на оплату праці:

  • на 28,78 % з централізованого водопостачання;
  • на 19,32 % з централізованого водовідвення.

Згідно з проєктом постанови, подорожчання торкнеться практично всіх регіонів. А саме централізоване водопостачання та водовідведення підвищиться у вартості для 35 водоканалів. Стару ціну планують залишити тільки для Херсонщини, Харківщини та Миколаївщини.

Ціни різняться, оскільки залежать від загального обсягу споживання, числа споживачів водоканалу, а також особливостей надання цих комунальних послуг.

Зокрема, в Одесі ціни можуть підвищити з 35,15 до 44,86 грн за куб. м. з ПДВ, у Луцьку — з 28,41 до 32,24 грн за куб. м. (плюс ПДВ), у Дніпрі — з 31,36 до 38,79 грн за куб. м. (разом з ПДВ).

тарифи

Джерело: НКРЕКП

Тарифи на електрику та газ

Наприкінці травня уряд підтримав підвищення тарифу на електричну енергію для населення до 2,64 грн за кіловат-годин. Хоч Нацкомісія наполягала на ринковій ціні у 5,5 грн, у Міністерстві енергетики України обіцяють цього року не підвищувати тариф вдруге.

Ціни на природний газ обіцяють не змінювати. Зараз переважна більшість споживачів отримують ресурс від "Нафтогазу України". Тариф заморозили на рівні 7,96 грн за один кубометр до 1 травня наступного року. В інших газопостачальників вартість одного кубометра "блакитного палива" така: від 7,7 до 9,99 грн за куб. м.

Більше про тарифи

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Також ми писали, що в Україні повернули повірки комунальних лічильників. Це потрібно зробити упродовж трьох місяців після закінчення опалювального періоду, тобто до середини липня 2023 року.

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