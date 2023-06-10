В Нафтогазе предоставляют скидки на газ: кто может получить

Платежки за предоставление коммунальных услуг. Фото: УНИАН

Клиенты Нафтогаза могут получить скидку на газ. Речь идет о скидке в размере одного процента.

Что для этого нужно сделать потребителям, рассказали на сайте компании.

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В компании сообщили: те потребители, которые успеют оплатить счет в личном кабинете или через чат до 15 числа текущего месяца, получат скидку в размере одного процента при оплате следующего месяца.

Скидка будет предоставляться при таких условиях:

за газ нужно платить регулярно, чтобы не было задолженности;

оплату производить в размере 100% стоимости газа до 15 числа каждого месяца.

Новости.LIVE писали, что в Нафтогазе ранее озвучили стоимость "голубого топлива" для населения в год. В компании не намерены нарушать мораторий, установленный во время военного положения в стране. Для бытовых клиентов стоимость останется неизменной — 7,96 грн за кубометр до 1 мая 2024 года включительно.

Напомним, в ряде регионов могут существенно возрасти тарифы на водоснабжение и водоотвод. В частности, жители столицы будут вынуждены платить не 30,38, а 40,46 гривны за кубический метр.