​​​​​​​У "Нафтогазі" пояснили, як споживачі можуть зекономити при сплаті за газ

На сплаті рахунків "Нафтогазу" можна зекономити

Українці, які є клієнтами "Нафтогаз України", можуть економити на сплаті рахунків спожитий газ. Для цього необхідно сплатити рахунки до 15 числа кожного місяця.

Про це повідомляє "Схід.інфо".

Оплата рахунків

З 20 березня компанія "Нафтогаз України" почала доставляти паперові квитанції із рахунками за спожитий газ.

Втім, зазначили у "Нафтогазі", сплачувати за газ можна було і до отримання квитанцій.

При цьому під час такої сплати за газ з’являється можливість зекономити.

Як можна зекономити

Українські споживачі блакитного палива від "Нафтогазу" можуть отримувати знижку 1% від загальної суми.

Для цього оплата має бути здійснена до 15 березня.

Отримати електронну квитанцію і оплатити зі знижкою можна у кілька способів:

чати найпопулярніших в Україні месенджерів;

особистий кабінет споживача;

електронна скринька.

Нагадаємо, українцям розповіли, як анулювати заборгованість за природний газ та повернути переплату. Йдеться про ситуацію, яка виникла у 2022 році, коли мільйони споживачів перевели на нового постачальника "блакитного палива".

Фото: "Трибуна Бровари"