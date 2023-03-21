У "Нафтогазі" пояснили, як споживачі можуть зекономити при сплаті за газ
Українці, які є клієнтами "Нафтогаз України", можуть економити на сплаті рахунків спожитий газ. Для цього необхідно сплатити рахунки до 15 числа кожного місяця.
Про це повідомляє "Схід.інфо".
-
Нардепи збільшили видатки на оборону: про які суми йдеться
-
Ще одна європейська пошта припинила відправлення посилок до рф
-
Племінниця принцеси Діани відгуляла вечірку перед власним весіллям: хто обранець
-
В Одесі планують демонтувати два пам’ятники: про які саме йде мова
-
ЗМІ дізналися, чи розпустить президент Франції парламент
-
СБУ повідомила про підозру колаборанту, який "очолив" ЗАЕС Юрію Чернічуку: деталі
-
Пенсіонери не отримають щорічні одноразові виплати у травні: що сталося
-
Третій рівень небезпеки одразу у двох областях України — прогноз погоди на завтра
-
Військові можуть залишитися без виплат за поранення: названо причини
-
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва
Оплата рахунків
З 20 березня компанія "Нафтогаз України" почала доставляти паперові квитанції із рахунками за спожитий газ.
Втім, зазначили у "Нафтогазі", сплачувати за газ можна було і до отримання квитанцій.
При цьому під час такої сплати за газ з’являється можливість зекономити.
Як можна зекономити
Українські споживачі блакитного палива від "Нафтогазу" можуть отримувати знижку 1% від загальної суми.
Для цього оплата має бути здійснена до 15 березня.
Отримати електронну квитанцію і оплатити зі знижкою можна у кілька способів:
- чати найпопулярніших в Україні месенджерів;
- особистий кабінет споживача;
- електронна скринька.
Нагадаємо, українцям розповіли, як анулювати заборгованість за природний газ та повернути переплату. Йдеться про ситуацію, яка виникла у 2022 році, коли мільйони споживачів перевели на нового постачальника "блакитного палива".
Фото: "Трибуна Бровари"