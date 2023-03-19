Нафтогаз повертає переплату за газ — як анулювати борг

Мільйони споживачів перевели на іншого постачальника без попередження

Українцям розповіли, як анулювати заборгованість за природний газ та повернути переплату. Йдеться про ситуацію, яка виникла у 2022 році, коли мільйони споживачів перевели на нового постачальника "блакитного палива".

Детальну інструкцію з повернення коштів опублікувало видання Napensii.

Як виникла переплата за газ

Навесні минулого року близько 10 мільйонів побутових споживачів стали клієнтами державної газопостачальної компанії "Нафтогаз", навіть не підозрюючи про зміну постачальника. Деякі громадяни встигли оплатити послугу старим компаніям, а згодом Нафтогаз почав їм виставляти заборгованість.

Інструкція з повернення коштів

Оскільки автоматично повернути гроші неможливо, побутовим споживачам необхідно звернутися до попереднього постачальника. Йому треба написати відповідну заяву. Документ можна писати у довільній формі, обов'язково вказавши номер особового рахунку. Також треба додати:

копію паспорта власника особового рахунку (перші дві сторінки та реєстрація);

копію ІПН;

довідку з банку з реквізитами рахунку;

копію квитанції про оплату природного газу за період, коли виникла переплата.

Копії мають бути засвідчені власником з наступним підписом: "Згідно з оригіналом, дата та підпис".

Документи можна надсилати на електронну пошту чи поштову адресу компанії. Переплату за послугу мають повернути упродовж 14-30 календарних днів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі міста завершують надскладний опалювальний сезон 2022-2023. Відповідне рішення вже ухвалила Кременчуцька міська рада.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 року триватиме ще місяць, тобто опалення в оселях вимкнуть на початку квітня.

Також ми писали, що за інформацією Нацкомісії з тарифів, підвищення тарифів можливе після завершення опалювального періоду.