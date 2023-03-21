В "Нафтогазе" объяснили, как потребители могут сэкономить при уплате за газ

На оплате счетов "Нефтегаза" можно сэкономить

Украинцы, которые являются клиентами "Нафтогаз України", могут экономить на уплате счетов потребленный газ. Для этого необходимо оплатить счета до 15 числа каждого месяца.

Об этом сообщает "Схід.інфо".

Оплата счетов

С 20 марта компания "Нефтегаз Украины" начала доставлять бумажные квитанции со счетами за потребленный газ.

Впрочем, отметили в "Нефтегазе", платить за газ можно было и до получения квитанций.

При этом при такой оплате за газ появляется возможность сэкономить.

Как можно сэкономить

Украинские потребители голубого топлива от "Нефтегаза" могут получать скидку 1% от общей суммы.

Для этого оплата должна быть произведена до 15 марта.

Получить электронную квитанцию и оплатить со скидкой можно в несколько способов:

чат самых популярных в Украине мессенджеров;

личный кабинет потребителя;

электронная почта.

Напомним, украинцам рассказали, как аннулировать задолженность за газ и вернуть переплату. Речь идет о ситуации, которая возникла в 2022 году, когда миллионы потребителей перевели на нового поставщика "голубого топлива".

Фото: "Трибуна Бровары"