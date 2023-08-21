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Украинцы получат скидку на газ: какие условия

21 августа 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Льготы на коммуналку – кто получит 100% скидку на газ
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые граждане могут оформить скидку на оплату счетов за природный газ. Для этого нужно удовлетворять определенным условиям.

Об этом информирует профильное издание "Газправда".

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Кто имеет право на скидку

Как отмечает издание, в частности, на 100%-ную скидку на коммунальную услугу могут претендовать сразу пять категорий граждан.

Право граждан, имеющих право на скидку на оплату "голубого топлива", прописано в украинском законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Согласно действующему законодательству, скидка предоставляется:

  • лицам с инвалидностью на фоне войны – 100%;
  • членам семьи погибшего/умершего ветерана войны 100%;
  • лицам с особыми заслугами перед Родиной 100%;
  • родителям умершего гражданина с особыми наградами 100%;
  • вдовам/вдовцам с особыми наградами 100%.

Следует заметить, что скидку на природный газ предоставляют за весь потребленный объем ресурса. Ее предоставляют только на социальную норму, рассчитываемую отдельно для каждой семьи. Она зависит от количества членов семьи льготника и вида потребления газа.

Кто может потерять льготы

Для прекращения предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг есть три основания. Согласно правительственному постановлению от 17 апреля 2019 г. № 373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме", предоставление льгот на услуги ЖКХ прекращается в следующих случаях:

  • на основании соответствующего заявления льготника — с даты, наступающей через месяц ее подачи;
  • если льготнику назначили жилищную субсидию — с даты, следующей за месяцем ее назначения;
  • если льготник умер — с месяца, следующего за месяцем смерти.

Напомним, в Украине граждане, которые финансово не могут оплачивать коммунальные услуги, имеют право на жилищную субсидию. При этом произвести расчет можно самостоятельно.

Также мы писали, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.

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