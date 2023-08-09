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Українцям почали приходити фейкові платіжки "Нафтогазу" з пропозицією знижок

9 серпня 2023 05:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українцям почали приходити фейкові платіжки "Нафтогазу" з пропозицією знижок
Фейкові платіжки "Нафтогазу". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні почали розповсюджувати фейкові платіжки "Нафтогазу". Компанія начебто пропонує людям знижку, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО.

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Фейкові платіжки "Нафтогазу"

Повідомляється, що у соціальних мережах поширюється фейкові платіжки зі знижками на оплату газу. У "Нафтогазі" заявляють, що насправді таких знижок не існує.

"Пропагандисти взяли вже існуючу платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом: "Ви можете отримати ЗНИЖКУ на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, фотографії платіжних квитанцій були відредаговані за допомогою фотошопу. На оригінальну квитанцію наклали текст про "надання знижки".

Нагадаємо, "Нафтогаз" закликає українців максимально утеплювати свої домівки та перевіряти котли до перших холодів. Це допоможе зберегти ресурси взимку.

"Нафтогаз" планує накопичити до другого опалювального сезону в умовах повномасштабної війни 14,7 млрд кубометрів газу. Наразі у сховищах вже 84,35% від цього обсягу.

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