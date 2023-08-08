Ціни на газ у Європі — скільки коштуватиме ресурс до 2026 року

Працівник газової сфери. Фото: Unplush

Аналітики переглянули прогноз щодо вартості природного газу на світовому ринку, зменшивши очікування у 1,3-2,7 раза. Йдеться про орієнтовну ціну індексу TTF (Title Transfer Facility) до фактично 2026 року.

Про це розповіли у Податковому комітеті ВРУ.

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За словами голови профільного комітету ВРУ Данила Гетманцева, прогнози оновили аналітики Goldman Sachs. Вони оприлюднили очікувану вартість індексу TTF на найближчі два роки.

Нині показник на хабі TTF становить 29,750 євро/МВт-год. (+3,12%), тоді як експерти припускають, що у 2025 році вартість ресурсу у світі досягне позначки у 38 євро/МВт-год, а до цього прогнозували 50 євро.

На думку Гетманцева, причиною падіння очікуваних цін на газ може стати низький рівень промислового попиту, розвиток джерел "зеленої енергії", а також висока наповненість підземних сховищ. Саме тому аналітики підкоригували прогноз на 2025 рік. Відтак, очікування наступні:

у серпні-жовтні 2023 — 33 євро/МВт-год. (замість 90 євро/ МВт-год. за попереднім прогнозом);

взимку 2023/2024 — 48 євро/МВт-год. (проти 93 євро/МВт-год);

влітку 2024 року — 45 євро/МВт-год. (замість 94 євро/МВт-год);

взимку 2024/2025 — 46 євро/МВт-год. (проти 84 євро/МВт-год);

влітку 2025 року — 38 євро/МВт-год. (замість 50 євро/МВт-год).

Ситуація із газом в Україні

Для України поліпшення прогноз на ціни на газ на світовому ринку також було б хорошим знаком. Однак цього року НАК "Нафтогаз України" заявив, що Україна може повністю розраховувати на вітчизняний ресурс (а також чималі залишки у газосховищах). Компанія сподівається наростити власний газовидобуток на 1 мільярд куб. м.

Там повідомляли, що станом на середину липня у підземних сховищах зберігалося 11,7 млрд куб. м "блакитного палива". Рівень обсягу відповідає плану підготовки запасів ресурсу до наступної зими.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" обіцяють не чіпати фіксований тариф у 7,96 грн до кінця майбутнього опалювального сезону. Послугами цієї компанії користується 98% споживачів, тобто 12,4 млн сімей. Також в Україні діє мораторій на підвищення цін на газ на період воєнного стану.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як чинити українцям, щоб у майбутньому уникнути цифр "із повітря".

Також у компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.