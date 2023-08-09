Украинцам начали приходить фейковые платежки "Нафтогазу" с предложением скидок

Фейковые платежки "Нафтогазу". Фото: скриншот

В Украине начали распространять фейковые платежки "Нафтогазу". Компания вроде бы предлагает людям скидку, если они сдадут коллаборантов или уклонистов.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Фейковые платежки "Нафтогазу"

Сообщается, что в социальных сетях распространяются фейковые платежки со скидками на оплату газа. В "Нафтогазі" заявляют, что на самом деле таких скидок не существует.

"Пропагандисты взяли уже существующую платежку и добавили к ней фейковый QR-код с надписью: "Вы можете получить скидку на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте с помощью бота", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, фотографии платежных квитанций были отредактированы с помощью фотошопа. На оригинальную квитанцию наложили текст о предоставлении скидки.

Напомним, "Нафтогаз" призывает украинцев максимально утеплять свои дома и проверять котлы до первых холодов. Это поможет сохранить ресурсы зимой.

"Нафтогаз" планирует накопить до второго отопительного сезона в условиях полномасштабной войны 14,7 млрд кубометров газа. В настоящее время в хранилищах уже 84,35% от этого объема.