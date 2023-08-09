Украинцам начали приходить фейковые платежки "Нафтогазу" с предложением скидок
В Украине начали распространять фейковые платежки "Нафтогазу". Компания вроде бы предлагает людям скидку, если они сдадут коллаборантов или уклонистов.
Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Фейковые платежки "Нафтогазу"
Сообщается, что в социальных сетях распространяются фейковые платежки со скидками на оплату газа. В "Нафтогазі" заявляют, что на самом деле таких скидок не существует.
"Пропагандисты взяли уже существующую платежку и добавили к ней фейковый QR-код с надписью: "Вы можете получить скидку на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте с помощью бота", — говорится в сообщении.
Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, фотографии платежных квитанций были отредактированы с помощью фотошопа. На оригинальную квитанцию наложили текст о предоставлении скидки.
Напомним, "Нафтогаз" призывает украинцев максимально утеплять свои дома и проверять котлы до первых холодов. Это поможет сохранить ресурсы зимой.
"Нафтогаз" планирует накопить до второго отопительного сезона в условиях полномасштабной войны 14,7 млрд кубометров газа. В настоящее время в хранилищах уже 84,35% от этого объема.