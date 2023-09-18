Тарифи в Україні — що може подорожчати з 1 січня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 червня і до 31 грудня 2023 року діє новий тариф на електричну енергію для населення. Ймовірно, що з 1 січня 2024 року тариф може подорожчати.

Так вважає експерт з питань енергетики Андріан Прокіп.

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На думку експерта, існує велика ймовірність того, що тариф на електроенергію, який з 1 червня тариф підвищили до 2,64 грн для населення, переглянуть на початку нового року. За його словами, це залежатиме від рішень, які ухвалить уряд країни наприкінці цього року, з огляду на стан енергосистеми країни.

Андріан Прокоп зазначає, що якщо не буде російських ракетних обстрілів по об'єктах енергосистеми, то тарифи не підвищуватимуть. Якщо ж продовжаться, то без підвищення може не обійтися.

Раніше влада обіцяла не підвищувати тарифи на електричну енергію до кінця майбутнього опалювального сезону.

Які тарифи точно не підвищуватимуть

Із серпня 2022 року в Україні встановлено мораторій на підвищення деяких комунальних тарифів. Йдеться про природний газ, гаряче водопостачання та опалення. Підвищувати вартість цих послуг заборонено до кінця воєнного стану в країні, а також упродовж шести місяців після скасування.

Відповідно до прогнозів Національного банку України (НБУ), мораторій можуть скасувати з 2025 року.

У НБУ розраховують, що скасування заборони не буде одномоментним, мораторій зніматимуть поступово протягом кількох років, при цьому із розширенням соціальної підтримки найбільш незахищених громадян.

Інші комунальні послуги, на які не поширюється заборона, почнуть дорожчати раніше. Йдеться саме про холодне водопостачання та електричну енергію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд повернув газопостачальній компанії "Нафтогаз України" функції так званого постачальника "останньої надії". Компанія забезпечуватиме українців "блакитним паливом" весь період воєнного стану та ще упродовж пів року після його скасування.

Також ми писали, що раніше у "Нафтогаз України" розповіли про те, які ціни на природний газ запропонують населенню та підприємствам теплокомуненерго найближчого опалювального сезону. У компанії обіцяють стабільну вартість.