Тарифы в Украине — что может подорожать с 1 января

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 июня и по 31 декабря 2023 года действует новый тариф на электрическую энергию для населения. Вероятно, что с 1 января 2024 года тариф может подорожать.

Так считает эксперт по вопросам энергетики Андриан Прокип.

Читайте также:

Цены на электричество зимой

По мнению эксперта, существует большая вероятность того, что тариф на электроэнергию, который с 1 июня тариф повысили до 2,64 грн для населения, будет пересмотрен в начале нового года. По его словам, это будет зависеть от решений, которые примет правительство страны в конце этого года, учитывая состояние энергосистемы страны.

Андриан Прокип отмечает, что если не будет российских ракетных обстрелов по объектам энергосистемы, тарифы не будут повышать. Если же продолжатся, то без повышения может не обойтись.

Ранее власти обещали не повышать тарифы на электрическую энергию до конца будущего отопительного сезона.

Какие тарифы точно не будут повышать

С августа 2022 года в Украине установлен мораторий на повышение некоторых коммунальных тарифов. Речь идет о природном газе, горячем водоснабжении и отоплении. Повышать стоимость этих услуг запрещено до конца военного положения в стране, а также шесть месяцев после отмены.

Согласно прогнозам Национального банка Украины (НБУ), мораторий может быть отменен с 2025 года.

В НБУ рассчитывают, что отмена запрета не будет сиюминутной, мораторий будут снимать постепенно в течение нескольких лет, при этом с расширением социальной поддержки наиболее незащищенных граждан.

Другие коммунальные услуги, на которые не распространяется запрет, начнут дорожать раньше. Речь идет именно о холодном водоснабжении и электрической энергии.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство вернуло газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды". Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.

Также мы писали, что ранее в "Нафтогазе Украины" рассказали о том, какие цены на природный газ предложат населению и предприятиям теплокоммунэнерго в ближайшем отопительном сезоне. В компании обещают стабильную стоимость.