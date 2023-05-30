Українців попередили про відключення електроенергії

Вимкнення світла. Фото: pixabay.

Жителів України попередили про відключення світла через зниження частоти в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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"30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України", — йдеться в повідомленні.

Причини зниження частоти з’ясовують фахівці Укренерго. Станом на 14:32 в Укренерго надали дозвіл на відновлення електропостачання.

Нагадаємо, в енергетичному холдингу ДТЕК оцінили можливість віялових відключень електроенергії влітку 2023 року. У цей період планують наростити імпорт.