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Віялові відключення електрики влітку: ДТЕК озвучив прогноз

15 травня 2023 08:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Віялові відключення електрики влітку — ДТЕК озвучив прогноз
Працівник енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В енергетичному холдингу ДТЕК оцінили можливість віялових відключень електроенергії влітку 2023 року. У цей період планують наростити імпорт.

Відповідний прогноз озвучив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час загальнонаціонального телемарафону.

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Віялові відключення електрики

За словами виконавчого директора, влітку ситуація з електропостачанням буде не настільки критична, як під час майбутньої зими.

Так, завдяки проведенню активних ремонтних робіт вкінці травня, у червні та липні нестачу обсягів потужностей планують перекрити імпортом електрики для того, щоб не вдаватися до застосування віялових відключень. Планують здійснити ремонт 28 енергетичних блоків атомних станцій до зимового періоду.

"Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Натомість наступна зима може бути проблемою, оскільки ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності", — розповів він.

Загрози для енергосфери

На думку Сахарука, для уникнення відключень потрібно захистити країну від російських ракетних обстрілів та профінансувати ремонти.

За його інформацією, в Україні пошкоджено чи зруйновано через російські ракетні обстріли 75% теплової генерації. Для відновлення енергетичної системи, потрібно відновити 12 тисяч кілометрів ліній електропередач та близько 4 тисяч розподільчих підстанцій.

Ремонти АЕС влітку

Раніше у державному підприємстві "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" анонсували масштабну планову підготовку до опалювального сезону 2023/2024 років. Йдеться про проведення ремонтів енергоблоків атомних електростанцій.

Як розповіли у компанії, взимку всі енергоблоки працювали понад міру, тому для забезпечення ефективної їх експлуатації майбутнього осінньо-зимового періоду необхідне виведення у планові ремонти. Скорочення виробітку електричної енергії на АЕС мають компенсувати включенням теплових станцій та імпортом з закордону. Тобто на постачанні електроенергії споживачам це не має позначитися.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Укренерго попереджали про те, що в Україні влітку можливі повторні перебої в електропостачанні через загрози дефіциту потужності. Як зазначив голова НЕК Володимир Кудрицький, компанія спробує нестачу компенсувати нарощенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії. Однак, не виключають, що ремонтній кампанії весни-літа поточного року судилося стати однією з найскладніших.

Також повідомлялося, що в Україні влітку можуть підвищити тарифи на електроенергію. Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила економічно обґрунтовану вартість електрики для споживачів.

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