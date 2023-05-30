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Украинцев предупредили об отключении электроэнергии

30 мая 2023 15:16
- Елена Черкасец
Елена Черкасец
редактор
Украинцев предупредили об отключении электроэнергии
Выключение света. Фото: pixabay.
- Елена Черкасец
Елена Черкасец
редактор

Жителей Украины предупредили об отключении света из-за понижения частоты в энергосистеме.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК .

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" 30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его повлекло за собой снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины", — говорится в сообщении .

Причины понижения частоты выясняют специалисты "Укрэнерго". По состоянию на 14:32 "Укрэнерго" предоставило разрешение на возобновление электроснабжения.

Напомним, в энергетическом холдинге ДТЭК оценили возможность веерных отключений электроэнергии летом 2023 года. В этот период планируется нарастить импорт.

 

 

 

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