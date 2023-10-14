В "Нафтогазі" розповіли, коли стартує опалювальний сезон

Опалювальний сезон в Україні. Фото: google.com

Опалювальний сезон в Україні орієнтовно стартує 15 жовтня. Втім, остаточне рішення про дату початку ухвалює місцева влада.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна" очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

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Старт опалювального сезону 2023/2024 в Україні заплановано на кінець жовтня — початок листопада. Але остаточне рішення про подачу тепла в житло українців залишається за місцевою владою, яка має враховувати середньодобову температуру повітря.

"Переважно останніми роками початок опалювального сезону зсувається ближче до кінця жовтня — початку листопада, але існують і регіональні особливості. Тому ми, як завжди, готові до того, що якісь міста розпочнуть опалювальний сезон у другій половині жовтня — на початку листопада", — пояснив він.

Олексій Чернишов також зазначив, що синоптики упевнені: майбутня зима буде досить м'якою, але більш морозною, на відміну від минулого року.

Раніше ми повідомляли, що у Києві вже розпочали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури. Що стосується будівель комунальної сфери та житлових будинків, то у міській раді столиці орієнтуватимуться за погодними умовами.

Додамо, в Україні тарифи на "блакитне паливо" та електричну енергію для споживачів можуть суттєво зрости наступного опалювального сезону. Припускають кількаразове зростання цін. Такі прогнози озвучили українські економічні експерти.