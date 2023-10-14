Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комунальні послуги arrow В "Нафтогазі" розповіли, коли стартує опалювальний сезон arrow

В "Нафтогазі" розповіли, коли стартує опалювальний сезон

14 жовтня 2023 18:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В "Нафтогазі" розповіли, коли стартує опалювальний сезон
Опалювальний сезон в Україні. Фото: google.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Опалювальний сезон в Україні орієнтовно стартує 15 жовтня. Втім, остаточне рішення про дату початку ухвалює місцева влада.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна" очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Читайте також:

Коли запустять опалення

Старт опалювального сезону 2023/2024 в Україні заплановано на кінець жовтня — початок листопада. Але остаточне рішення про подачу тепла в житло українців залишається за місцевою владою, яка має враховувати середньодобову температуру повітря.

"Переважно останніми роками початок опалювального сезону зсувається ближче до кінця жовтня — початку листопада, але існують і регіональні особливості. Тому ми, як завжди, готові до того, що якісь міста розпочнуть опалювальний сезон у другій половині жовтня — на початку листопада", — пояснив він.

Олексій Чернишов також зазначив, що синоптики упевнені: майбутня зима буде досить м'якою, але більш морозною, на відміну від минулого року.

Раніше ми повідомляли, що у Києві вже розпочали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури. Що стосується будівель комунальної сфери та житлових будинків, то у міській раді столиці орієнтуватимуться за погодними умовами. 

Додамо, в Україні тарифи на "блакитне паливо" та електричну енергію для споживачів можуть суттєво зрости наступного опалювального сезону. Припускають кількаразове зростання цін. Такі прогнози озвучили українські економічні експерти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз