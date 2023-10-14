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В "Нафтогазе" рассказали, когда стартует отопительный сезон

14 октября 2023 18:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В "Нафтогазе" рассказали, когда стартует отопительный сезон
Отопительный сезон в Украине. Фото: google.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Отопительный сезон в Украине ориентировочно стартует 15 октября. Впрочем, окончательное решение о дате начала принимаются местными властями.

Об этом заявил в интервью изданию "Интерфакс-Украина" глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

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Старт отопительного сезона 2023/2024 в Украине запланирован на конец октября — начало ноября. Но окончательное решение о подаче тепла в жилье украинцев остается за местными властями, которые должны учитывать среднесуточную температуру воздуха.

"В основном в последние годы начало отопительного сезона сдвигается ближе к концу октября — началу ноября, но существуют и региональные особенности. Поэтому мы, как всегда, готовы к тому, что какие-то города начнут отопительный сезон во второй половине октября — начале ноября", — пояснил он.

Алексей Чернышев также отметил, что синоптики уверены: грядущая зима будет достаточно мягкой, но более морозной, в отличие от прошлого.

Ранее мы сообщали, что в Киеве уже начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры. Что касается зданий коммунальной сферы и жилых домов, то в городском совете столицы будут ориентироваться по погодным условиям.

Добавим, в Украине тарифы на "голубое топливо" и электрическую энергию для потребителей могут существенно возрасти в следующем отопительном сезоне. Предполагают неоднократный рост цен. Такие прогнозы озвучили украинские экономические эксперты.

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