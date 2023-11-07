В НБУ рассказали о пересмотре тарифов — когда ожидать изменений

Подсчет оплаты коммунальных услуг. Фото: Безвозмездная правовая помощь

В Украине хотят просмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

Об этом сообщает НБУ.

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Повышение тарифов на коммунальные услуги

Правительство ввело мораторий на рост коммунальных тарифов. По прогнозам Нацбанка, он будет действовать как минимум до 2025 года, а цены на отопление, горячую воду и газ, скорее всего, будут повышать после его отмены.

"Административная инфляция будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. Который, по предположениям этого прогноза, будет отменен только в 2025 году", — отмечают в НБУ.

Также в учреждении добавили, что избежать повышения цен до рыночного уровня не получится. Отказ от повышения тарифов на такой срок поможет сдерживать рост цен, но, несмотря на высокую социальную значимость тарифов, после отмены моратория стоимость тарифов будет неизбежно пересматриваться.

По информации НБУ, цены будут повышать постепенно в несколько этапов. Для населения в это время будут начисляться субсидии. Пока могут повысить цены только на холодное водоснабжение и электроэнергию, поскольку мораторий на эти коммунальные услуги не распространяется.

Цены на газ в Украине в ноябре

Стоимость газоснабжения не изменилась по сравнению с прошлым месяцем.

ООО "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн;

ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" — 7,96 грн;

ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" — 7,98 грн;

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ" — 7,99 грн;

ООО "АСКАНИЯ ЭНЕРДЖИ" — 9,95 грн;

ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СветГаз" — 9,99 грн;

ООО "ГАЛНЕФТЕГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" — 7,99 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" — 8,20 грн;

ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн;

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн;

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн.

У крупнейшего поставщика газа в Украине компании "Нефтегаз Украины" цены не будут повышаться до конца отопительного сезона.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль поделился информацией, что сейчас 1,3 миллиона семей в стране пользуются государственной поддержкой для оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги. В октябре текущего года средний размер этих выплат составил 760 гривен на семью.

Жители многоквартирных домов могут экономить до 50% стоимости отопления благодаря государственной программе "Енергодім". Об этом сообщил директор государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" Егор Фаренюк.