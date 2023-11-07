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Соцвиплати на опалювальний сезон — що очікувати від влади

7 листопада 2023 21:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Соцвиплати на опалювальний сезон — що очікувати від влади
Опалювальний сезон в Україні. Фото: horyn.info
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поділився інформацією про те, що зараз 1,3 мільйона сімей у країні користуються державною підтримкою для сплати рахунків за житлово-комунальні послуги. У жовтні поточного року середній розмір цих виплат сягнув 760 гривень на сім'ю.

Про це Шмигаль повідомив під час засідання уряду.

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Шмигаль повідомив, що ще приблизно 1,2 мільйона домогосподарств мають право на різні компенсації видатків на комунальні послуги, середня сума яких становить 850 гривень на домогосподарство.

Денис Шмигаль також заявив про рішення уряду збільшити субсидії, призначені для купівлі твердого палива у зв'язку з початком експериментального проєкту, спрямованого на додаткову підтримку населення у забезпеченні дровами.

Так, максимально можлива субсидія на закупівлю твердого побутового палива буде збільшена більш ніж удвічі і сягне 16,2 тисяч гривень на рік для кожної сім'ї.

Нагадаємо, раніше у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали пояснення, як сформувати рахунки для оплати за газ, сплатити та отримати квитанцію для оформлення житлової субсидії. З таким запитанням до компанії звертаються клієнти.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як нараховують житлову субсидію у разі змін у складі сім'ї. Йдеться про ситуації, коли зменшилась кількість зареєстрованих у домогосподарстві членів родини.

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