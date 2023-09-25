Газопостачання в Україні — чому вимикають газ у будинках

Газова плита. Фото: google.com

В Україні припиняють газопостачання у багатоквартирних будинках через непроведення технічного обслуговування будинкових мереж. Це питання обговорювалось у Комітеті з питань енергетики та ЖКП.

Про це повідомляється у матеріалах на сайті Верховної Ради.

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Масові відключення від газопостачання

Як зазначається, згідно з Кодексом ГРМ, у випадку незабезпечення технічного обслуговування й ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках, розподіл природного газу має припинятися.

Лише в Києві зараз не мають газу 80 будинків. Кількість таких будинків збільшується, оскільки досі немає затвердженого порядку технічного обслуговування, типового договору та методики розрахунку вартості послуги.

Своєю чергою, відповідно до статті 19 закону "Про житлово-комунальні послуги", саме за типовим договором та згідно зі встановленим порядком ця послуга повинна була б поставлятися клієнтам "за замовчуванням".

Як зазначають у профільному комітеті, від газопостачання відключатимуться всі будинки, де не здійснено технічне обслуговування внутрішньобудинкових газомереж.

У Київгазі заявили, що могли б надавати таким багатоквартирним будинкам послуги з контролю та ремонту внутрішньобудинкових мереж, однак тарифікація послуг повинна здійснюватися на основі типового договору, але він не затверджений.

Поки ж договору немає, Київгаз може надавати відповідну послугу жителям будинків на власних умовах: за тимчасовими договорами та за вартістю Київгазу. Проте там заявляють, що такі послуги мають надаватися на конкурентних умовах, адже потенціалу не вистачить на обслуговування усіх багатоповерхівок.

Нафтогаз також зазначив, що міг би надавати таку послугу, однак це можливо на основі затверджених нормативних документів, де будуть визначені не тільки тарифи за послуги, а й розмежована відповідальність сторін.

Поки таких документів нема, від газопостачання можуть відключити ще кілька десятків будинків.

Підсумовуючи, у Комітеті подякували учасникам за аргументовані і конструктивні позиції та запевнили, що надалі контролюватимуть ситуацію. Також звернулись до Міненерго, наголосивши на необхідності якнайшвидшого ухвалення порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках, що згідно із законом від 3 грудня 2020 року №1060-IX мав бути затверджений ще у серпні 2021-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у жовтні 2023 року деяким українським споживачам можна буде платити менше за доставку газу. Тариф знизять для тих, хто не користується "блакитним паливом" чи користуються частково.

Також ми писали, що український уряд повернув газопостачальній компанії "Нафтогаз України" функції так званого постачальника "останньої надії". Компанія забезпечуватиме українців "блакитним паливом" весь період воєнного стану та ще упродовж пів року після його скасування.