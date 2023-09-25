Газоснабжение в Украине – почему отключают газ в домах

Газовая плита. Фото: google.com

В Украине прекращают газоснабжение в многоквартирных домах из-за непроведения технического обслуживания домовых сетей. Этот вопрос обсуждался в Комитете по вопросам энергетики и ЖКУ.

Об этом сообщается в материалах на сайте Верховной Рады.

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Массовые отключения от газоснабжения

Как отмечается, согласно Кодексу ГРМ, в случае необеспечения технического обслуживания и ремонта внутридомовых газовых сетей в многоэтажках, распределение природного газа должно прекращаться.

Только в Киеве сейчас нет газа в 80 домах. Количество таких домов увеличивается, поскольку до сих пор нет утвержденного порядка технического обслуживания, типичного договора и методики расчета стоимости услуги.

В свою очередь, согласно статье 19 закона "О жилищно-коммунальных услугах", именно по типичному договору и согласно установленному порядку эта услуга должна была бы поставляться клиентам "по умолчанию".

Как отмечают в профильном комитете, от газоснабжения будут отключаться все дома, где не осуществлено техническое обслуживание внутридомовых газосетей.

В Киевгазе заявили, что могли бы предоставлять таким многоквартирным домам услуги по контролю и ремонту внутридомовых сетей, однако тарификация услуг должна производиться на основе типичного договора, но он не утвержден.

Пока договора нет, Киевгаз может предоставлять соответствующую услугу жителям домов на собственных условиях: по временным договорам и по стоимости Киевгаза. Тем не менее, там заявляют, что такие услуги должны предоставляться на конкурентных условиях, ведь потенциала не хватит на обслуживание всех многоэтажек.

Нафтогаз также отметил, что мог бы предоставлять такую услугу, однако это возможно на основе утвержденных нормативных документов, где будут определены не только тарифы за услуги, но и разграниченная ответственность сторон.

Пока таких документов нет, от газоснабжения могут отключить еще несколько десятков домов.

Подытоживая, в Комитете поблагодарили участников за аргументированные и конструктивные позиции и заверили, что в дальнейшем будут контролировать ситуацию. Также обратились к Минэнерго, отметив необходимость скорейшего принятия порядка технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах, который по закону от 3 декабря 2020 года №1060-IX должен был быть утвержденным еще в августе 2021-го.

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре 2023 года некоторым украинским потребителям можно будет платить меньше за доставку газа. Тариф снизят для тех, кто не пользуется "голубым топливом" или частично пользуется.

Также мы писали, что украинское правительство вернуло газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды". Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.