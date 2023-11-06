Чому можуть зрости ціни на хліб

В хлібопекарні. Фото з відкритих джерел

Підвищення тарифів на електроенергію призведе до подорожчання хліба.

Про це заявив віце-президент Асоціації пекарів України Олександр Тараненко, коментуючи намір НКРЕКП підвищити граничні ціни на ринку електроенергії, повідомляє Telegraf.

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У разі збільшення тарифів на електрику виробники хліба будуть змушені підвищувати ціни на свою продукцію.

Як тарифи на електрику вплинуть на ціну хліба

"Для хлібопекарської промисловості зміна тарифів спричинить збільшення витрат на виробництво. Ми не можемо обмежити виробництво періодом з низькими тарифами. Суттєву частину процесу виробництва будемо змушені здійснювати в час дії максимальних тарифів", — заявив Олександр Тараненко.

За його словами, цей окремо взятий фактор навряд чи стане причиною значного зростання відпускних цін. Але якщо паралельно з підвищенням тарифів на електроенергію збільшаться й інші витрати, що дуже імовірно, то певного здорожчання хлібо-булочної продукції не варто виключати.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала збільшити кількість годинних зон та підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію на ринку "на добу наперед" на 4-23% в залежності від часу доби.

Востаннє НКРЕКП переглядала прайс-кепи влітку 2023 року, піднявши верхні цінові обмеження на 40-75%. Це відразу ж призвело до зростання ціни електроенергії на третину.

Як писали Новини.LIVE, у Європейській Бізнес Асоціації виступили із закликом до уряду вирішити питання заборгованості та скасувати граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електричної енергії.

Як зазначають в Асоціації, сукупна заборгованість суб'єктів ринку електроенергії перед Національною енергетичною компанією "Укренерго" перевищує 60 млрд гривень. Компанія не здатна повноцінно виконувати зобов'язання перед учасниками ринку, що провокує цілий ланцюг боргів "усіх перед усіма".

На думку бізнесу, рівень тарифів на послуги оператора системи передачі повинні бути незбитковими, своєю чергою, учасники ринку мусять сплачувати за послугу у повному обсязі, оскільки саме надходження за послуги для Укренерго є джерелом для виплати спеціальних обов'язків, які покладені державою на компанію, і для розрахунків з іншими енергокомпаніями.

Нагадаємо, Нацкомісію з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг закликають встановити новий тариф на передачу електричної енергії для компанії "Укренерго". Він повинен бути бездефіцитним.

Це випливає із відповіді Укренерго на лист міжфракційного депутатського об’єднання "Чиста енергія — здорове довкілля". Компанія просить встановити оптимальний тариф на передачу електрики, щоб надалі не накопичувати борги та обслуговувати кредити для погашення існуючої заборгованості.

