Почему могут вырасти цены на хлеб

В хлебопекарне. Фото из открытых источников

Повышение тарифов на электроэнергию приведет к удорожанию хлеба.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко, комментируя намерение НКРЭКУ повысить предельные цены на рынке электроэнергии, сообщает Telegraf.

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В случае увеличения тарифов на электричество, производители хлеба будут вынуждены повышать цены на свою продукцию.

Как тарифы на электричество повлияют на цену хлеба

"Для хлебопекарной промышленности изменение тарифов повлечет за собой увеличение затрат на производство. Мы не можем ограничить производство периодом с низкими тарифами. Существенную часть процесса производства будем вынуждены осуществлять во время действия максимальных тарифов", — заявил Александр Тараненко.

По его словам, этот отдельно взятый фактор вряд ли станет причиной значительного роста отпускных цен. Но если параллельно с повышением тарифов на электроэнергию увеличатся и другие расходы, что очень вероятно определенное удорожание хлебобулочной продукции.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила увеличить количество часовых зон и повысить предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" на 4-23% в зависимости от времени суток.

В последний раз НКРЭКУ пересматривала прайс-кепы летом 2023 года, подняв верхние ценовые ограничения на 40-75%. Это сразу же привело к росту цены электроэнергии на треть.

Как писали Новини.LIVE, в Европейской бизнес ассоциации выступили с призывом к правительству решить вопрос задолженности и отменить предельные цены (прайс-кепы) на рынке электрической энергии.

Как отмечают в Ассоциации, совокупная задолженность субъектов рынка электроэнергии перед Национальной энергетической компанией "Укрэнерго" превышает 60 млрд гривен. Компания не способна полноценно выполнять обязательства перед участниками рынка, что провоцирует целую цепь долгов "всех перед всеми".

По мнению бизнеса, уровень тарифов на услуги оператора системы передачи должен быть неубыточным. В свою очередь, участники рынка должны платить за услугу в полном объеме, поскольку именно поступления за услуги для Укрэнерго являются источником для выплаты специальных обязанностей, возложенных государством на компанию, и для расчетов с другими энергокомпаниями.

Напомним, Национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг призывают установить новый тариф на передачу электрической энергии для компании "Укрэнерго". Он должен быть бездефицитным.

Это следует из ответа "Укрэнерго" на письмо межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия — здоровая окружающая среда". Компания просит установить оптимальный тариф на передачу электричества, чтобы не накапливать долги и обслуживать кредиты для погашения существующей задолженности.